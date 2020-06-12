Libya'nın Terhune kentinde 10 Hafter milisi gözaltına alındı
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Libya'nın Terhune kentinde 10 Hafter milisi gözaltına alındı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentinde düzenlenen güvenlik operasyonu sırasında Hafter'e bağlı 10 milis ele geçirildi.

Libya'nın Terhune kentinde 10 Hafter milisi gözaltına alındı
12.06.2020 00:45 | Son Güncelleme: 12.06.2020 00:52

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentinde düzenlenen güvenlik operasyonu sırasında Hafter'e bağlı 10 milis ele geçirildi.

Libya ordusuna bağlı Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan açıklamada, Terhune kenti banliyölerinde güvenlik operasyonu yapan Şehid 2011 Gücünün terörist Hafter'e bağlı Kaniyat milislerinden 10 kişiyi yakaladığı belirtildi.

Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı Barış Fırtınası Operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı. Libya ordusu operasyon kapsamında bütün batı sahil şehirlerini, Vatiyye Hava Üssü'nü ve Batı Dağı'ndaki bölgeleri ele geçirmişti.

Cumartesi günü yapılan açıklamada Libya ordusunun, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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