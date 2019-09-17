Libya'nın Sirte kentindeki UMH güçlerine hava saldırısı: 2 ölü

17.09.2019 00:32

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümetinin (UMH) Sirte'deki güçlerine düzenlenen hava saldırısında iki kişi yaşamını yitirdi.

UMH'ye bağlı Sirte'yi Koruma ve Güvenliğini Sağlama Gücünün Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Sirte'deki mevzilerine hava saldırısı düzenlendiği, olayda Muhammed Fethi Gabak ile Ali Abdusselam Ebu Şufe'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıyı düzenleyen uçakların "yabancı güçlere" ait olduğu ifade edildi.

Sirte güçleri sözcüsü Taha Hadid de yaptığı basın açıklamasında, Askeri Operasyonlar Odası'na üç, Zaferan bölgesine iki hava saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Sirte'yi Koruma ve Güvenliğini Sağlama Gücü, önceki gün yaptığı açıklamada, yabancı güçlerin, kentteki terör örgütü DEAŞ'la mücadeleden sorumlu birliklere cuma günü SİHA'lar kullanarak saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin olduğu aktarılan açıklamada, ölenlerin sayısına ilişkin bilgi verilmemişti.

Trablus yönetimi, bölge ülkelerini, General Halife Hafter güçlerine destek vermekle suçluyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın 2015 yılı başında Libya'nın Sirte kentinde kontrolü sağlaması üzerine, ABD ve UMH'ye bağlı güçler ortak operasyonlar düzenlemiş ve Aralık 2016'da kentin terör örgütünden kurtarıldığı duyurulmuştu. Kentten kaçan DEAŞ unsurları ise çöllere doğru çekilmişti.

Sirte'de savaşı kaybeden ve Bingazi, Derne, Nevfeliyye ve Subrate'den kovulan DEAŞ, son zamanlarda ülkenin orta kesiminde güvenlik güçlerini ve başkent Trablus'taki Ulusal Petrol Şirketi ile Yüksek Seçim Kurulu binasını hedef alan saldırılarıyla yeniden kendini göstermeye çalışıyor.

Kaynak: AA