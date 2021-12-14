Libya'nın Sebha kentinde ordu güçleri ile Hafter milisleri çatıştı

ORDU (AA) - Libya ordusu ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı milislerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçler arasında Sebha kentinde çatışma çıktı.

Başkent Trablus'un yaklaşık 750 kilometre güneyinde yer alan Sebha'daki ulusal güvenlik kaynağından alınan bilgiye göre, Hafter'e bağlı Tarık bin Ziyad milisleri ile Libya Ordusuna bağlı 116. Tugay arasında kent merkezinde çıkan silahlı çatışmalar saatlerce sürdü.

Ordu güçlerinin çekilmesiyle çatışmaların dindiğini ve kentte şu an sessizliğin hakim olduğunu ifade eden kaynak, çatışmaların neden çıktığı konusunda bilgi bulunmadığını sözlerine ekledi.

Fizan vilayetinin merkezi olan Sebha kentindeki Ulusal Güvenlik Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, Hafter milislerinin, müdürlüğe ait mallara el koyduğu ve şehre gelmekte olan 11 aracı ele geçirdiği ifade edildi.

Hafter milislerinin saldırgan tutumunun şiddetle kınandığı açıklamada, bu tür suç teşkil eden eylemlerin Fizan vilayetinde istikrarın bozulmasına ve kaosun hakim olmasına yol açacağı kaydedildi.

Libya'nın güneyindeki Fizan vilayetinin tamamı Hafter'e bağlı milislerin kontrolünde bulunuyor. Öncesinde Hafter'e bağlı olan kentteki 116. Tugay, haziran ayında Başkanlık Konseyine tabi Libya Ordusuna bağlılığını ilan etmişti.

Yaklaşık 130 bin nüfusa sahip Sebha, Fizan bölgesindeki en büyük kent konumunda bulunuyor.

AA / Ekrem Biçeroğlu - Son Dakika Haberleri

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