Libya'nın Sebha kentinde Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
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Libya'nın Sebha kentinde Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Libya hükümeti, Sebha kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından sokağa çıkma yasağı ilan ederek, kente giriş çıkışları kapattı.

Libya'nın Sebha kentinde Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
28.05.2020 19:41 | Son Güncelleme: 28.05.2020 19:41

Libya hükümeti, Sebha kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından sokağa çıkma yasağı ilan ederek, kente giriş çıkışları kapattı.

Libya hükümetine bağlı Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Fizan bölgesinin güneyindeki Sebha kentinde 17 kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Sebha kentinin sınırları kapatılarak giriş çıkışların engellenmesine ve 7 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Sağlık Bakanlığının kentte Kovid-19'la mücadele için istisnai önlemler aldığı vurgulanan açıklamada, bu kapsamda kentte virüsle mücadele ekibi oluşturulduğu kaydedildi.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan son açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar ülkede 4 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 99'a çıktı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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