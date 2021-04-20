Libya'nın ihracatı durdurmasıyla petrol fiyatları yükseldi
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Libya'nın ihracatı durdurmasıyla petrol fiyatları yükseldi

Libya'nın ihracatı durdurmasıyla petrol fiyatları yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Libya'nın petrol üretimini azaltmasının ardından, ülkenin Ulusal Petrol Kurumu'nun (National Oil Corporation - NOC), Hariga limanından ihracatı durdurmasının ardından petrol fiyatları yükseldi.

Libya'nın petrol üretimini azaltmasının ardından, ülkenin Ulusal Petrol Kurumu'nun (National Oil Corporation - NOC), Hariga limanından ihracatı durdurmasının ardından petrol fiyatları yükseldi.

Kurum'dan yapılan açıklamada, ülkede petrol üretiminin günde 1.0 milyon varilin altına düşmesi sonrasında, Libya Merkez Bankası'nın fonlamayı durdurmasına bağlı olarak, petrol ihracatının durdurulmak zorunda kalındığı belirtildi.Gelişmelerle, Haziran teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.97 artışla 67.64 dolara, Mayıs teslimi Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0.88 artışla 63.99 dolara yükseldi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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