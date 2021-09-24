Libya'nın doğusundaki sivil toplum temsilcilerinden Başbakan Dibeybe'ye destek ziyareti - Haberler
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Libya'nın doğusundaki sivil toplum temsilcilerinden Başbakan Dibeybe'ye destek ziyareti

AA / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel
Libya'nın doğusundaki sivil toplum temsilcilerinden Başbakan Dibeybe'ye destek ziyareti

Libya'nın doğusundaki kanaat önderlerinden oluşan sivil toplum temsilcileri, Başbakan Abdulhamid Dibeybe'ye destek ziyaretinde bulundu.

Libya'nın doğusundaki kanaat önderlerinden oluşan sivil toplum temsilcileri, Başbakan Abdulhamid Dibeybe'ye destek ziyaretinde bulundu.

Libya hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Dibeybe, İdris Yahya el-Ber'asi öncülüğündeki Doğu Bölgesi Ulusal Kanaat Önderleri ve Ayan Kurulu heyetini başkent Trablus'ta kabul etti.

Görüşmede, "Ulusal Birlik Hükümetinin (UBH) uzlaşı yolunda gösterdiği çabalar ve Libya'da barışın tesisi için milli misak oluşturulması" konularının ele alındığı belirtildi.

Başbakan Dibeybe, ulusal uzlaşı yolunda sivil çabaların desteklenmesinin önemine dikkati çekti.

Hükümetin "devlet kurumlarının birleştirilmesi ve vatandaşların karşılaştığı sorunların çözülmesi konusunda kararlılık vizyonunu" vurgulayan Dibeybe, bu vizyonun, ihtilafları aşmayı, birliği ve istikrarı sağlamayı hedeflediğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumun üyelerinden bazı isimlerin de bulunduğu heyet üyeleri de "ülkenin içinden geçtiği bu hassas siyasi dönemde UBH'ye desteklerini" yineledi.

Üyeler, "hükümetin istikrarı desteklemedeki ve tüm vatandaşlara hizmet sağlamadaki rolünü takdirle karşıladıklarını" aktardı.

Dikkat çeken ziyaret

Ziyaretin, Akile Salih başkanlığındaki Tobruk (doğu) merkezli Temsilciler Meclisinin (TM), 21 Eylül'de düzenlediği oturumda "oy çokluğuyla" UBH'den güvenoyunun geri çekildiğini iddia etmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih'in aldığı güvenoyu kararı, doğu bölgesi dahil Libya genelinde tepkiyle karşılanmıştı.

Başta BM ve Devlet Yüksek Konseyi olmak üzere çok sayıda Libyalı yetkili, kurum, parti ve sivil toplum temsilcileri, TM'nin güvenoyunu çekme oylamasının kanunsuzca yürütüldüğü ilan ederken, Başbakan Dibeybe önderliğindeki UBH'ye destek açıklamaları yapmıştı.

AA / Mücahit Aydemir - Son Dakika Haberleri
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