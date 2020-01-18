Libya'nın doğusunda Hafter kontrolündeki limanlarda petrol ihracatı tamamen durduruldu
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Libya'nın doğusunda Hafter kontrolündeki limanlarda petrol ihracatı tamamen durduruldu

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter'in kontrol ettiği limanlardan petrol ihracatı durduruldu. Bu durum, ülkenin toplan petrol ihracatının yarısından fazlasını etkiliyor

18.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 18.01.2020 11:58
Libya'nın doğusunda Hafter kontrolündeki limanlarda petrol ihracatı tamamen durduruldu

'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri General 'in kontrol ettiği limanlardan petrol ihracatı durduruldu. Bu durum, ülkenin toplam petrol ihracatının yarısından fazlasını etkiliyor.


Cuma günü Hafter yanlısı bir grup ülkenin doğusunda petrol ihracatının yapıldığı önemli merkezlerden Zuveytine limanına baskın düzenleyerek, görevlilerden limanın kapatılmasını istedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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