Libya'nın Cufra kentinde halk, Hafter'e bağlı paralı milislere karşı protesto düzenledi
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Libya'nın Cufra kentinde halk, Hafter'e bağlı paralı milislere karşı protesto düzenledi

Libya'nın orta kesimlerindeki Cufra vilayeti merkezi Hun kenti sakinleri, darbeci asker Halife Hafter'in saflarındaki Sudan'dan getirilen paralı Cancavid milisleri tarafından Libyalı bir gencin öldürülmesi üzerine protesto düzenledi.

Libya'nın Cufra kentinde halk, Hafter'e bağlı paralı milislere karşı protesto düzenledi
04.07.2020 03:11 | Son Güncelleme: 04.07.2020 03:14

Libya'nın orta kesimlerindeki Cufra vilayeti merkezi Hun kenti sakinleri, darbeci asker Halife Hafter'in saflarındaki Sudan'dan getirilen paralı Cancavid milisleri tarafından Libyalı bir gencin öldürülmesi üzerine protesto düzenledi.

Febrayer televizyon kanalının haberine göre, protestocular Hafter'e bağlı Cancavid ve Rus Wagner milislerinin kentte bulunmasını kınadı.

Hunlu protestocular, gösteriler sırasında Sudan'dan getirilen Cancavid milislerinin bulunduğu birçok yeri ateşe verdi.

Trablus ve çevresinin Hafter'e bağlı askerlerin elinden kurtarılmasıyla bölgeden kaçan paralı milisler kendilerine Cufra'yı merkez edinmişlerdi.

Perşembe günü Ziyad el-Arabi adlı Libya vatandaşı evinin önünde arabasına el koymak isteyen bir grup Cancavid milislerine engel olmak isterken açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Manşet

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