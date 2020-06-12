Libya'nın BM Temsilcisi: "UCM'nin Hafter'in savaş suçları için daha ne kadar delile ihtiyacı var?"
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Libya'nın BM Temsilcisi: "UCM'nin Hafter'in savaş suçları için daha ne kadar delile ihtiyacı var?"

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Tahir es-Sunni, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin terk ettiği bölgelerde ortaya çıkan insan hakları ihlalleri konusunda "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Hafter'in savaş suçları için daha...

Libya'nın BM Temsilcisi:
12.06.2020 20:11 | Son Güncelleme: 12.06.2020 20:31

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Tahir es-Sunni, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin terk ettiği bölgelerde ortaya çıkan insan hakları ihlalleri konusunda "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Hafter'in savaş suçları için daha ne kadar delile ihtiyacı var?" dedi.

Sunni, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Libya güvenlik güçlerinin, başkent Trablus'un güneyi ile Terhune kentinin Hafter milislerinden temizlenmesinin ardından 8 toplu mezar ortaya çıkardığını ve bölgedeki kuyular ve bir konteynerde infaz edilmiş halde çok sayıda ceset bulduğunu hatırlattı.

Tüm bu infazların, "Terhune'nin Hafter milislerinin kontrolünde olduğu dönemde yaşandığına" dikkati çeken Sunni, "Kim hala bu savaş suçlusuyla diyalog kurmaktan bahsedebilir?" ifadelerini kullandı.

Libya ordusu son dönemde Hafter milislerine karşı art arda ilerlemeler kaydederek, milisleri başkent Trablus'un il sınırlarının tamamından ve başkentin 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune vilayetinden çıkarmış, bu bölgelerde kontrolü sağlamıştı.

Terhune'de yasa dışı ve insan haklarını ihlal eden eylemlerde bulunmakla itham edilen Hafter yanlısı yerel milis grubu "Kaniyat Birlikleri", kent içinde kendilerine rakip gördükleri veya muhalif addettikleri aşiret ve aileleri ayrım gözetmeksizin hedef almakla suçlanmıştı.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) da Terhune ve diğer bölgelerdeki toplu mezarları "dehşet verici" olarak nitelendirerek bu ihlalleri "kayıt altına aldığını" açıklamıştı.

Kaynak: AA

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