Libya'nın BM Daimi Temsilcisinden Sisi'ye: "Kırmızı çizgilerinizi Sina Yarımadası'nda çizmelisiniz"
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Libya'nın BM Daimi Temsilcisinden Sisi'ye: "Kırmızı çizgilerinizi Sina Yarımadası'nda çizmelisiniz"

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Tahir es-Sunni, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Libya'ya yönelik askeri müdahale ile Sirte ve Cufra'nın Kahire için kırmızı çizgi olduğu yönündeki açıklamalarına karşı, Mısır'ın asıl kırmızı çizgileri Sina Yarımadası'nda...

Libya'nın BM Daimi Temsilcisinden Sisi'ye:
21.06.2020 23:55 | Son Güncelleme: 21.06.2020 23:55

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Tahir es-Sunni, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Libya'ya yönelik askeri müdahale ile Sirte ve Cufra'nın Kahire için kırmızı çizgi olduğu yönündeki açıklamalarına karşı, Mısır'ın asıl kırmızı çizgileri Sina Yarımadası'nda çizmesi gerektiğini söyledi.

Sunni, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkelerindeki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in desteklememesi yönünde Kahire'yi defalarca uyardıklarını, "Libya'nın, Mısır'ın sınırlarındaki bir sınır bölgesi değil, vilayetleri birbirine bağlı bütün bir ülke olduğunu" anlatmaya çalıştıklarını belirtti.

Tahir es-Sunni, "Sizler kırmızı çizgilerinizi Sina Yarımadası'nda çizmelisiniz. Zırhlılarınızı ve toplarınızı buraya çevirmelisiniz ve bu bölgeyi bizim Sirte'yi kurtarırken birçoğunu etkisiz hale getirdiğimiz ve bizim de ulusal güvenliğimiz için tehdit gördüğümüz teröristlerden, aşırı görüşlülerden arındırmalısınız." ifadelerine yer verdi.

Sunni, Mısır'ın bir yandan Libya'daki BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla güvenceye alınmış Suheyrat Siyasi Anlaşması'nı desteklediğini açıklamasına rağmen aksi yönde adımlar attığını ve "herkesin bu çifte standardın farkında olduğunu" vurguladı.

Tahir es-Sunni, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Libya'da Trablus'ta son bir yıl içinde masum insanlar öldürülürken sesiniz neden çıkmıyordu? Anlaşılan o kırmızı çizginiz o zaman çok uzaktaydı, karşı devrim projeniz çöktüğünde de iyice kısaldı. Savaş suçlusunun (Hafter'in) hayalleri artık ebediyen suya düştü. İstediğinizi denemekte özgürsünüz, ancak bu bizim yaklaşımımız değil. Devletin otoritesi yıkılmadı ve desteğimizi istiyorsanız, bizi rahat bırakın."

Sisi'den Libya'ya müdahale tehdidi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Libya sınırı yakınlarındaki Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti.

Libya'daki kabileleri ve aşiretleri eğitip silahlandıracaklarını belirten Sisi, "Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir. Libya'yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız. Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun." demişti.

Mısır'ın Sina Yarımadası'nın kuzey kesimlerinde 2013 yılında ortaya çıkan "Ensar Beyt el-Makdis" adlı silahlı örgüt, Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyurarak adını "Sina Vilayeti" olarak değiştirmişti.

Mısır güvenlik güçleri, Sina Yarımadası'nda bu gruplara karşı mücadele ediyor. Uluslarası basındaki haberlere göre, İsrail'e bağlı hava kuvvetleri de bu gruplara karşı Mısır hava sahasını kullanarak harekatlar gerçekleştiriyor

Libya'da hükümete bağlı güçler 2016 yılında ABD ve İngiltere gibi ülkelerin kurduğu askeri koalisyonun yoğun desteğiyle gerçekleştirdikleri operasyonla Sirte vilayetini kurtarmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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