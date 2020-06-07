Libya'nın başkenti Trablus'un güneyinde Hafter milislerinin tuzakladığı mayın patladı
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Libya'nın başkenti Trablus'un güneyinde Hafter milislerinin tuzakladığı mayın patladı

Libya'nın başkenti Trablus'un Hadba bölgesinde, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin kaçmadan önce tuzakladıkları mayın patladı.

Libya'nın başkenti Trablus'un güneyinde Hafter milislerinin tuzakladığı mayın patladı
07.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:11

Libya'nın başkenti Trablus'un Hadba bölgesinde, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin kaçmadan önce tuzakladıkları mayın patladı.

Libya hükümeti Sağlık Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, başkentin güneyindeki Hadba bölgesine önceden tuzaklanan mayının patlaması sonucu aynı aileden yaralananların olduğu kaydedildi.

Yaralıların sayısı hakkında bilgi verilmeyen açıklamada, İçişleri Bakanlığına "bölgeye sivillerin geri dönüşünü durdurma çağrısı" yapıldı.

Açıklamada, bu tür patlamaların son günlerde arttığı kaydedildi.

Hafter milisleri, başkentin güneyindeki sivil yaşam alanlarından kaçmadan önce bubi tuzakları kurmuş ve mayınlar yerleştirmiş, mayınların temizlenmesi esnasında yaşanan patlamalar sonucu Libya ordusuna mensup bazı patlayıcı ve mayın uzmanları yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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