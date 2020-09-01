Libya'nın başkenti Trablus'ta motosikletli intihar saldırısı
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Libya'nın başkenti Trablus'ta motosikletli intihar saldırısı

Libya'nın başkenti Trablus'da motosikletli intihar saldırısı düzenlendi.

Libya'nın başkenti Trablus'ta motosikletli intihar saldırısı
01.09.2020 12:34 | Son Güncelleme: 01.09.2020 12:38

Libya'nın başkenti Trablus'da motosikletli intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Libya'nın başkenti Trablus'un batısında Canzur semti yolundaki kavşakta intihar saldırısı düzenlendi. Meydana gelen olayda bir kişinin motosikletinin patlaması sonucu öldüğü bildirildi.  Olayın bölgedeki polis devriyesine yakın bir noktada gerçekleştiği belirtildi.

Saldırının bu sabah saat 07.30 sularında meydana geldiği, bölgenin sakin olması nedeniyle şans eseri faciadan dönüldüğü ifade edildi. Libyalı yetkilerin, patlamanın kaza mı yoksa intihar girişimi mi olduğu konusunda araştırma başlattığı bildirildi.


Kaynak: DHA

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