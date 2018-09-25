Libya'nın Başkenti Trablus'ta Çatışmalar Durdu

Libya'nın Trablus kentinin güneyine saldıran 7. Terhune Tugayı ve beraberindeki grupların çekilmesiyle, başkentteki çatışmaların durduğu bildirildi.

AA'ya konuşan isminin gizli kalmasını isteyen Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden (UMH) bir askeri yetkili, Trablus Güvenlik İdaresinin, başkentin güneyinde silahlı grupların ele geçirdiği Nakliye isimli askeri kampı geri aldığını, buradaki grupların çekildiğini paylaştı.

Trablus Askeri Bölgesi Komutanı Abdulbasit Mervan, yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, Trablus'un güneyindeki çatışmaların durduğunu, toprak hendeklerin kaldırıldığını, bu bölgelere çıkan yolların açıldığını aktardı.

Libya yerel basınında, başkentin güneyinde milis gruplar tarafından işgal edilen tüm askeri bölgelerin, Trablus Askeri Bölgeler idaresine teslim edileceği, başkentteki ateşkesin kesinleşmesi için taraflar arasında daha sonra bir anlaşma sağlanacağı ileri sürüldü.

Mitiga Uluslararası Havalimanı sivil havacılık idaresinin onayının ardından trafiğe açılacak

Bu arada, AA muhabirine konuşan Mitiga Uluslararası Havalimanı Müdürü Lutfi Tabib, roket düşmesi sonucu 12 Eylül'den bugüne hava trafiğine kapalı Mitiga Uluslararası Havalimanı'nın açılması için Libya sivil havacılık idaresinin onayını beklediklerini ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, BM Libya Özel Misyonunun (UNSMIL) çatışmaların sürdüğü başkent Trablus'ta tansiyonu düşürmek, çatışmaların sıçramasını önlemek için çalıştığını ancak sürecin "sabır ve ihtiyat" gerektirdiğini belirtmişti.

BM Özel Temsilcisi, çatışmalar sırasında "uluslararası insan haklarını ihlal edenlere ilişkin delillerin toplandığı, BM Güvenlik Konseyine yaptırım uygulanması için sunulmak üzere listeler hazırlandığı" bilgisini paylaşmıştı.

-Trablus'taki çatışmalar 115 can aldı

Libya'nın başkenti Trablus, 26 Ağustos'tan itibaren 10 gün süreyle Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı tugaylar arasında ağır silahların da kullanıldığı çatışmalara sahne olmuştu.

Bu oluşumlardan UMH'ye bağlı olduğu söylenen Terhune Yedinci Tugayı, başkenti milislerden temizlemeye çalıştığını ileri sürerken, çatışmanın diğer tarafları ise söz konusu tugayın, konuşlanma noktaları başta olmak üzere Trablus'ta nüfuz ve ekonomik güç sağlamayı hedeflediğini iddia etmişti.

UMH ise Terhune Yedinci Tugayı'nı geçen nisan ayında feshettiğini ve kendisine bağlı bir grup olmadığını belirtmişti.

Trablus'ta 4 Eylül'de BM ara buluculuğunda ateşkes sağlanmış ancak 12 Eylül'de yeniden çatışma sesleri duyulmuş ve taraflar birbirlerini ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçlamıştı.

Libya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, geçen hafta yeniden alevlenen çatışmalarda 26 Ağustos'tan bu yana ölenlerin sayısının 115'e ulaştığı, yaklaşık 400 kişinin yaralandığı bildirilmişti.