Libya'nın Ankara Büyükelçisi: Sahada yeterli savaşçı var, özel eğitim ve uzmanlık lazım
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Libya'nın Ankara Büyükelçisi: Sahada yeterli savaşçı var, özel eğitim ve uzmanlık lazım

Libya'nın Ankara Büyükelçisi Abdurrezak Muhtar Ahmed Abdülkadir, Türkiye'nin ülkesine olası askeri desteğine ilişkin, "Libya'nın savaşçılara sahada destek olacak hava savunma, özel eğitim ve uzmanlığa ihtiyacı var." dedi.

26.12.2019 21:42 | Son Güncelleme: 26.12.2019 21:42
Libya'nın Ankara Büyükelçisi: Sahada yeterli savaşçı var, özel eğitim ve uzmanlık lazım

'nın Büyükelçisi Abdurrezak Muhtar Ahmed Abdülkadir, 'nin ülkesine olası askeri desteğine ilişkin, "Libya'nın savaşçılara sahada destek olacak hava savunma, özel eğitim ve uzmanlığa ihtiyacı var." dedi.


Büyükelçi Abdülkadir, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde (AYBÜ) "Libya'nın Dünü, Bugünü ve Geleceği, Libya-Türkiye İlişkileri" paneli sonrasında konuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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