Libya'nın Ankara Büyükelçisi: Sahada yeterli savaşçı var, özel eğitim ve uzmanlık lazım
Libya'nın Ankara Büyükelçisi Abdurrezak Muhtar Ahmed Abdülkadir, Türkiye'nin ülkesine olası askeri desteğine ilişkin, "Libya'nın savaşçılara sahada destek olacak hava savunma, özel eğitim ve uzmanlığa ihtiyacı var." dedi.
Libya'nın Ankara Büyükelçisi Abdurrezak Muhtar Ahmed Abdülkadir, Türkiye'nin ülkesine olası askeri desteğine ilişkin, "Libya'nın savaşçılara sahada destek olacak hava savunma, özel eğitim ve uzmanlığa ihtiyacı var." dedi.
Büyükelçi Abdülkadir, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde (AYBÜ) "Libya'nın Dünü, Bugünü ve Geleceği, Libya-Türkiye İlişkileri" paneli sonrasında konuştu. Euronews.com'da Görüntüle