: Libya'nın Ankara Büyükelçisi: "Libya'nın hava savunma, özel eğitim, uzmanlığa ihtiyacı var"

26.12.2019 21:51 | Son Güncelleme: 26.12.2019 21:54

Libya'nın Ankara Büyükelçisi Abdurrezak Muhtar Ahmed Abdülkadir, Türkiye'nin ülkesine askeri desteğine ilişkin, "Libya'nın hava savunma, özel eğitim, uzmanlığa ihtiyacı var. Savaşçılarımızı destekleyecek yeterli yerel personelimiz var." dedi.

Büyükelçi Abdülkadir, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde (AYBÜ) "Libya'nın Dünü, Bugünü ve Geleceği, Libya-Türkiye İlişkileri" paneli sonrasında AA muhabirine konuştu.

Türkiye-Libya ilişkilerinin yüzyıllara dayandığını belirten Abdülkadir, Türkiye'nin Libya halkının her zaman yanında olduğunu söyledi.

Libya'ya Türk askerinin gönderilmesine değinen Abdülkadir, "Libya'nın hava savunma, özel eğitim, uzmanlığa ihtiyacı var. Savaşçılarımızı destekleyecek yeterli yerel personelimiz var." dedi.

Abdülkadir, Türkiye'nin askeri desteğinin Libya halkının yararına olacağından şüphe etmediğini kaydederek, "Askeri destek, Libya halkına bir zarar anlamına gelmez, bu destek güvenliği ve istikrarına da yardımcı olacaktır. İki ülke sadece dost değil aynı zamanda kardeştir. Kıbrıs meselesinde ihtiyacı olduğunda Türkiye'yi destekleyenlerden biri de Libya'ydı, Türkiye de ihtiyaç duyduğumuz anda bize cevap veriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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