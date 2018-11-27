Libya'nın Ankara Büyükelçisi Abduqader, Bakan Akar'ı Ziyaret Etti
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Libya'nın Ankara Büyükelçisi Abduqader, Bakan Akar'ı Ziyaret Etti

Libya’nın Ankara Büyükelçisi Abdurrazag Mukhtar Ahmed Abduqader, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı ziyaret etti.

Libya'nın Ankara Büyükelçisi Abduqader, Bakan Akar'ı Ziyaret Etti

Libya'nın Ankara Büyükelçisi Abdurrazag Mukhtar Ahmed Abduqader, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti.

Libya'nın Ankara Büyükelçisi Abdurrazag Mukhtar Ahmed Abduqader, Temsilciler Meclisi Milletvekilleri Salem M. S. Gnan ve Alsaida Kamel Ali Alyaqoby ile birlikte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti. - ANKARA

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