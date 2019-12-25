Libya Mutabakatı Çerçevesinde Doğu Akdeniz'de Stratejik Denklem Çalıştayı
Haberler » Güncel » Libya Mutabakatı Çerçevesinde Doğu Akdeniz'de Stratejik Denklem Çalıştayı - Haber

Libya Mutabakatı Çerçevesinde Doğu Akdeniz'de Stratejik Denklem Çalıştayı

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu himayesinde "Libya Mutabakatı Çerçevesinde Doğu Akdeniz'de Stratejik Denklem" çalıştayı yapıldı.

25.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:40
Libya Mutabakatı Çerçevesinde Doğu Akdeniz'de Stratejik Denklem Çalıştayı

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu himayesinde " Mutabakatı Çerçevesinde 'de Stratejik Denklem" çalıştayı yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, 'nde gerçekleştirilen çalıştayda, Doğu Akdeniz'deki yetki alanları, enerji mücadelesi, bölgesel ve uluslararası aktörlerin pozisyonları, enerji güvenliği ve uluslararası hukuk boyutları kapsamlı şekilde ele alındı.

Hukuki ve siyasi alanlarda atılması gereken adımların da değerlendirildiği çalıştaya, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeleri, ilgili resmi kurum temsilcileri, akademisyenler, düşünce kuruluşu temsilcileri ve uzmanlar katıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler