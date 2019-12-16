Libya mutabakat muhtırası Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
Türkiye ile Libya arasında imzalanan Güvenlik ve Askeri Mutabakat muhtırası Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi.
16.12.2019 17:20 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:25
Türkiye ile Libya arasında imzalanan Güvenlik ve Askeri Mutabakat muhtırası Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi.
Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırası Dışişleri Komisyonu'nda görüşüldü. Görüşmelerin sonunda muhtıra kabul edildi. CHP, HDP ve İYİ Parti'nin muhtıraya 'ret' oyu verdikleri öğrenildi. - ANKARA
Kaynak: İHA