Libya Müftüsünden halka, "Türkiye ile iş birliğini gösterilerle destekleyin" çağrısı
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Libya Müftüsünden halka, "Türkiye ile iş birliğini gösterilerle destekleyin" çağrısı

Libya Müftüsü Şeyh Sadık el-Gıryani, Türkiye'nin ülkesinin yanında yer almasını takdir ettiğini belirterek, bu iş birliğine katkı için destek gösterileri düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Libya Müftüsünden halka,
09.07.2020 09:59 | Son Güncelleme: 09.07.2020 10:02

Libya Müftüsü Şeyh Sadık el-Gıryani, Türkiye'nin ülkesinin yanında yer almasını takdir ettiğini belirterek, bu iş birliğine katkı için destek gösterileri düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Libya Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Giryani, Türkiye'nin Libya'ya desteğine överek, yakın zamanda Türkiye'den gelen üst düzey heyetlerin Libya hükümetinin yanında duran açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Giryani, "Libya hükümetinin Türkiye'nin Libya'ya yardımı nedeniyle karşısına çıkan koalisyona yönelik duruşunu takdir etmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Aynı şekilde, Libya'da katıldığı yerel bir televizyon programında konuşan Giryani, Libya içindeki sivil, toplumsal tüm unsurların, Türkiye'nin Libya ile iş birliğini destekleyen kalabalık gösteriler düzenlemesi ve tüm bu unsurların yayınlayacakları açıklamalarla bu iş birliğine katkı sunması çağrısında bulundu.

Giryani, "Trablus halkı 2-3 ay öncesine kadar neler yaşadığını, her gün başlarına füze yağdığını, sürekli korku içinde olduklarını ve bu durumdan çıkmalarına kimin yardımcı olduğunu biliyor. Bu nedenle hakkın, sahibine teslim edilmesi ve kalabalık gösteriler düzenlenmesi gerekir." dedi.

Türkiye'nin Libya ile yaptığı ittifakın meşru ve hukuki olduğunun altını çizen Giryani, ülkedeki gayrimeşru müdahalenin Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerden geldiğini ve asıl kınanması gereken ülkelerin bunlar olduğunu kaydetti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, geçen hafta Trablus'u ziyaret ederek hükümet yetkilileriyle bir araya gelmişti.

Yaptığı ziyaret sırasında, "Libyalı kardeşlerimizin daha rahat, daha mutlu, daha güven içinde yaşamaları için destek vermeye devam edeceğiz." diyen Akar, şunları kaydetmişti:

"Bugün de yarın da sizlerin yanınızda olduğumuzu, sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları kapsamında Libyalı kardeşlerimiz için yapılması gereken ne varsa yapacağımızı bilmenizi istiyorum. Haklısınız, kazanacaksınız, biz buna inanıyoruz. Diğerleri haksızlıklarının karşılığını muhakkak alacaklar. Onlar ve onları destekleyenler de kaybedecek, hezimete uğrayacaklar."

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Nisan 2019'da başkenti silah zoruyla ele geçirmek için milislerine saldırı emri vermiş ve ülkesini şiddet sarmalına sürüklemişti. Libya ordusu, aradan geçen 14 aylık süre içinde başkentin tamamı ile ülkenin batısındaki temel ekonomik ve demografik alanları Hafter milislerinden arındırmıştı.

Kaynak: AA

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