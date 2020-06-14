Libya Müftüsü Sadık el-Giryani'den, BAE, Mısır ve Ürdün'e boykot çağrısı
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Libya Müftüsü Sadık el-Giryani'den, BAE, Mısır ve Ürdün'e boykot çağrısı

Libya'nın Libya Büyük Müftüsü Sadık el-Giryani, ülkede yaşanan son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "BAE, Ürdün ve Mısır'a ödenen her dolar çocuklarımızın göğsüne mermi olarak dönüyor.

Libya Müftüsü Sadık el-Giryani'den, BAE, Mısır ve Ürdün'e boykot çağrısı
14.06.2020 13:45 | Son Güncelleme: 14.06.2020 13:49

Libya'nın Libya Büyük Müftüsü Sadık el-Giryani, ülkede yaşanan son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "BAE, Ürdün ve Mısır'a ödenen her dolar çocuklarımızın göğsüne mermi olarak dönüyor. BAE ürünü almayın" dedi.

Son günlerde yaptığı açıklamalar ile dikkat çeken Libya Büyük Müftüsü Sadık el-Giryani, darbeci Hafter destekçisi ülkelerden mal alan Müslüman ülke yönetimi ile halklarını uyardı. "BAE, Ürdün ve Mısır'a ödenen her dolar çocuklarımızın göğsüne mermi olarak dönüyor" diyen Libya Büyük Müftüsü Sadık el-Giryani, "Bu ülkelerden mal satın alınmaz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DEN ÜRÜN ALIN' ÇAĞRISI

El-Giryani, Libya Maliye Bakanlığı'na, tüm ürünleri Türkiye'den almaları konusunda çağrıda bulundu. Türkiye'nin, kriz döneminde Libya halkının yanında olduğunu hatırlatan el-Giryani, daha önce de gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e destek vermeleri nedeniyle Libya hükümetine BAE, Mısır, Suudi Arabistan ve Fransa ile ilişkileri kesme çağrısında bulunmuştu.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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