Libya Müftüsü Giryani'den Filistin halkına destek mesajı Açıklaması
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Libya Müftüsü Giryani'den Filistin halkına destek mesajı Açıklaması

Libya Müftüsü Giryani'den Filistin halkına destek mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

Libya Müftüsü Sadık el-Giryani, İsrail saldırılarına hedef olan Filistin halkına destek mesajı yayımladı.

Libya Müftüsü Sadık el-Giryani, İsrail saldırılarına hedef olan Filistin halkına destek mesajı yayımladı.

Giryani, yayımladığı görüntülü mesajında, Kudüs'te Mescid-i Aksa'yı korumak için toplanan Filistin halkını tebrik etti.

Binlerce Filistinlinin mukaddesatını korumak için güçlü irade gösterdiğini ve bunun önemli bir ders olduğunu vurgulayan Giryani, "Halklar ne zaman iradeye sahip olursa işte o zaman zafere ulaşır. Savaşın sonunda kazanan taraf irade sahibi olandır." dedi.

Filistin'deki direniş hareketlerini de tebrik eden Giryani, şunları kaydetti:

"Direniş hareketleri Mescid-i Aksa'daki savunmasız insanların çağrılarına cevap verdi ve Siyonist rejimin derinliklerine roketler gönderdi. Şimdi orada bir korku ve panik var. Ülke trafiğini altüst eden sirenler çalıyor, inlerine ve sığınaklarına kaçıyorlar. Çünkü direniş örgütleri ve Müslümanların ordularıyla baş edemiyorlar. Zafer bir saat sabırdır."

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar aralarında çocukların da bulunduğu 200 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

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