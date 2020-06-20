Libya, Mısır'ın Arap Birliğine yaptığı Libya konulu toplantı çağrısını reddetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Libya, Mısır'ın Arap Birliğine yaptığı Libya konulu toplantı çağrısını reddetti

Libya Dışişleri Bakanlığının, Mısır'ın Arap Birliğinde Libya konulu toplantı yapılması çağrısını reddettiği bildirildi.

Libya, Mısır'ın Arap Birliğine yaptığı Libya konulu toplantı çağrısını reddetti
20.06.2020 00:45 | Son Güncelleme: 20.06.2020 00:48

Libya Dışişleri Bakanlığının, Mısır'ın Arap Birliğinde Libya konulu toplantı yapılması çağrısını reddettiği bildirildi.

Özel "Libya El-Ehrar" televizyonunun, bakanlıktaki bir kaynaktan aktardığı habere göre, Trablus yönetimi, Kahire'nin Arap Birliğinde dışişleri bakanları düzeyinde Libya konulu olağanüstü toplantı yapılması çağrısını reddetti.

Buna göre, bakanlığın, bu türden bir toplantının "genel teamüllere aykırı olduğunu" belirttiği ve "Kahire yönetimi, yapılacağı iddia edilen toplantı hakkında Ulusal Mutabakat Hükümeti ile istişare etmemiştir." açıklamasında bulunduğu kaydedildi.

Bakanlığın ayrıca, "Libya, kuralların ve hazırlık icraatlarının gözetilmediği durumlarda, herhangi bir toplantıdan çıkacak belgeye karşı koyma hakkını saklı tutar." vurgusu yaptığına işaret edildi.

Arap Birliği Genel Sekreterliği, bugün Mısır'dan, Libya'daki gelişmeleri müzakere etmek için olağanüstü toplantı çağrısı talebi almıştı.

Libya hükümetinden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Arap Birliği de toplantı konusundaki kararını henüz duyurmadı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor Haber
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor Haber
Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı Haber
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor Haber
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Haber
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü Haber
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Beşiktaş'ta Boateng, Vida, Dorukhan ve Douglas Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı
Beşiktaş'ta Boateng, Vida, Dorukhan ve Douglas Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Kanıyla saldırganın adını yazan kadının, şüpheli kocası yakalandı
Kanıyla saldırganın adını yazan kadının, şüpheli kocası yakalandı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Temizlik işçisi, evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı
Temizlik işçisi, evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı
Hindistan'da 1 kişiyi öldürüp, 249 kişiyi yaralayan alkolik maymuna ömür boyu hapis cezası
Hindistan'da 1 kişiyi öldürüp, 249 kişiyi yaralayan alkolik maymuna ömür boyu hapis cezası
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek
4 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Toplam sayı 54 oldu
4 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Toplam sayı 54 oldu
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Özgür Özel Fuat Oktay Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Alişan Burcu Esmersoy İbrahim Tatlıses
Spor Tamer Tuna Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Türk Alman Ankara
Şu an buradasınız: Libya, Mısır'ın Arap Birliğine yaptığı Libya konulu toplantı çağrısını reddetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 01:02:38. #1.14#
title