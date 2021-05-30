Libya Meclis Başkanı, seçimlerin zamanında yapılmasına "ciddiyetle destek verdiklerini" belirtti

Libya Meclis Başkanı Akile Salih, seçimlerin zamanında yapılması konusunda kararlı olduklarını açıkladı.

Libya Meclis Başkanı Akile Salih, seçimlerin zamanında yapılması konusunda kararlı olduklarını açıkladı.

Temsilciler Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Başkanı Salih Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile ülkenin doğusundaki Kubba kentinde bir araya geldi.

Görüşmede Salih, 24 Aralık'ta cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin düzenlenmesine "ciddiyetle destek verdiklerini" açıkladı.

"Libya'nın gelecek cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi gerektiğini" belirten Salih'e karşılık Kubis, BM'nin Libya'ya bu konuda destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Libya Siyasi Diyalog Forumunun kabul ettiği yol haritasının 4. maddesi gereğince 17 Aralık 2020'de kurulan ve 17 üyesi bulunan Hukuk Komitesi, seçimler için anayasal temeli oluşturmayı amaçlıyor.

BM öncülüğünde, farklı siyasi ve sosyal kesimleri temsilen seçilen 75 kişi ile yürütülen Libya Siyasi Diyalog Forumu, ülkede 24 Aralık 2021'de genel seçimlere gidilmesini kararlaştırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak