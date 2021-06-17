Libya Meclis Başkanı Akile Salih, Libya'da seçimlerin engellenmesine yönelik girişimleri reddettiğini açıkladı
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Libya Meclis Başkanı Akile Salih, Libya'da seçimlerin engellenmesine yönelik girişimleri reddettiğini açıkladı

Libya Meclis Başkanı Akile Salih, Libya'da seçimlerin engellenmesine yönelik girişimleri reddettiğini açıkladı
Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu - Haberler | Güncel

Libya Meclis Başkanı Akile Salih, seçimlerin planlandığı üzere 24 Aralık 2021'de yapılmasını engellemeye yönelik tüm girişimleri tamamen reddettiğini söyledi.

Libya Meclis Başkanı Akile Salih, seçimlerin planlandığı üzere 24 Aralık 2021'de yapılmasını engellemeye yönelik tüm girişimleri tamamen reddettiğini söyledi.

Temsilciler Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Başkanı Salih, İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico ile Roma kentinde bir araya geldi.

Açıklamada ikilinin Libya'daki gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki çeşitli alanlarda yapılan işbirliğini ele aldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, İtalyan mevkidaşı ile yaptığı görüşmede Salih'in, Libya'daki seçimleri planlanan 24 Aralık 2021 tarihinin ötesine erteleme ve engelleme niyetindeki tüm girişimleri tamamen reddettiği ifade edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, farklı siyasi ve sosyal kesimleri temsilen seçilen 75 kişi ile yürütülen Libya Siyasi Diyalog Forumu, ülkede 24 Aralık 2021'de genel seçimlere gidilmesini kararlaştırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

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