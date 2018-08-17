Libya Mahkemesi 45 Kişinin İdamına Hükmetti

Libya Mahkemesi, 2011 yılında Muammer Kaddafi yönetimine karşı ayaklanan insanları infaz eden 45 kişinin idamına hükmetti. Libya Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 124 kişinin yargılandığı "Ebu Salim" davasında 45 kişinin idamına hükmedildi. Geri kalan 54 kişiye 5 yıl hapis cezası veren mahkeme 22 kişiyi serbest bıraktı. Suçluların kurşuna dizilerek infaz edileceği öğrenildi. Geri kalan 3 sanığın ise, mahkeme kararından önce hayatını kaybettiği bildirildi. Muammer Kaddafi rejimine başkaldıran kişiler 2011 yılında Ebu Salim bölgesinde katledilmişti. Aynı zamanda bölge hapishanesinin etrafında toplu mezarlar bulunmuş, binlerce insanın Kaddafi rejimi tarafından gizlice infaz edildiği ortaya çıkmıştı.

(Muhammet Errumeym/İHA)