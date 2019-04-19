Libya Krizi: Başbakan Fayez El-Sarraj 'Uluslararası Sessizliği' Kınadı

Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Libya Başbakanı Fayez el-Sarraj, başkent Trablus'a yönelen Halife Hafter'e bağlı güçlere karşı uluslararası müttefiklerinin "sessizliğini" kınadı.

Ülkenin doğusunu kontrolü altında tutan Hafter, ülkenin batısını ve başkent Trablus'u kontrolü altında tutan merkezi hükümete karşı Nisan başında saldırı başlatmıştı.

Uluslararası Sağlık Örgütü 4 Nisan'dan itibaren en az 205 kişinin çatışmalar nedeniyle yaşamını yitirdiğini söylüyor.

Çatışmalar devam ederken BBC'ye konuşan Serraj, halkının dünya tarafından yalnız bırakılmış hissettiğini söyledi.

Uluslararası ölçekte tanınan hükümetlerini desteklememenin çeşitli sonuçları olabileceği uyarısında bulunan Serraj, IŞİD'in bu durumdan faydalanma ihtimalini buna örnek olarak gösterdi.

BBC'den Orla Guerin'e konuşan Serraj, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin harekete geçmemesinden şikayetçi oldu ve "Herkes bunun arkasında Hafter'in olduğunu bilmesine rağmen Ruslar Hafter'den bahsedilmesini kabul etmiyor" dedi.







Trablus'un dış mahallelerinde süren çatışmaların ardından ilerleyen Hafter'e bağlı güçler Trablus'taki uluslararası havalimanının kontrolünü de ele geçirdi.

Libya, ülkeyi uzun yıllar yöneten Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin ardından 2011'den beri siyasi istikrarsızlık içinde ve çatışmalara sahne oluyor.

Hafter ise ülkeye istikrar ve güvenlik getireceğini savunuyor.

'Tarih tekerrür edebilir'

Başbakan Serraj 2011'de Libya'nın kendi kaderine terk edildiğini söyledi ve uluslararası toplumda Libya konusunda yaşanan bölünme yüzünden tarihin tekerrür edebileceği uyarısında bulundu.

Serraj, Hafter'i desteklemekle suçladığı Fransa ile tüm anlaşmaların dondurulacağını açıkladı.

Fransa bu suçlamaları reddediyor.