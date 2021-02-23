Libya, Kovid-19'la mücadele için 144 milyon dolar bütçe ayırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Libya, Kovid-19'la mücadele için 144 milyon dolar bütçe ayırdı

23.02.2021 03:27 | Son Güncelleme: 23.02.2021 03:30
Libya, Kovid-19'la mücadele için 144 milyon dolar bütçe ayırdı

Libya hükümeti, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için 144 milyon dolarlık bütçe ayrılmasına karar verdi.

Libya hükümeti, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için 144 milyon dolarlık bütçe ayrılmasına karar verdi.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac başkanlığındaki bakanlar kurulu toplantısı, kurul üyeleri ve Kovid-19'la Mücadele Danışma Komitesi Başkanı Halife el-Bekuş'un katılımıyla Trablus'ta düzenlendi.

Serrac'ın basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı bakanlar kurulu, salgınla mücadele kapsamında aşının tedarik edilmesi ve tecrit merkezlerinin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için acilen 144 milyon doların tahsis edilmesi yönünde karar aldı.

Bekkuş toplantıda, salgınla mücadelede çok zor şartlarla karşı karşıya kalındığını kaydetti.

Toplantıda Serrac, ülke genelinde bölgesel ve uluslararası son gelişmelere dair durum değerlendirmesi yaptı.

Devlet kurumlarının birleştirilmesi ve Libya'da ekonomik, idari ve coğrafi olarak kantonlar oluşturulmasına dair teklifin de tartışıldığı toplantıda, söz konusu teklifin ülkenin 7 kantona ve 12 ile ayrılması, bağımsız ekonomik ve hukuki itibara sahip her bir ile de ekonomik ve idari olarak belediyelerin tabi olacağı bir yapılanma ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Pervin Buldan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Onur Akay Zeki Müren Prens Harry Demet Akalın
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Pkk Cuma Pendik Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Libya, Kovid-19'la mücadele için 144 milyon dolar bütçe ayırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 03:30:48. #1.15#
title