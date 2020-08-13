Libya konulu Türk Rus müzakereleri için tarih verildi
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Libya konulu Türk Rus müzakereleri için tarih verildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova dünyada gelişen olayları değerlendiren bir basın toplantısı düzenlerken Libya'da yaşanan süreçle ilgili Türkiye ve Rusya arasında gerçekleşen müzakerelerin Ağustos veya Eylül ayında gerçekleşeceğini söyledi.

Libya konulu Türk Rus müzakereleri için tarih verildi
13.08.2020 17:48 | Son Güncelleme: 13.08.2020 17:51

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova dünyada gelişen olayları değerlendiren bir basın toplantısı düzenlerken Libya'da yaşanan süreçle ilgili Türkiye ve Rusya arasında gerçekleşen müzakerelerin Ağustos veya Eylül ayında gerçekleşeceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. Rusya ile Türkiye arasında 21-22 Temmuz tarihlerinde Ankara'da yapılan müzakerelerde 4 başlık konusunda anlaşma sağlanmıştı. Libya'da yaşanan süreç ile ilgili Türkiye ve Rusya'nın gerçekleştirdiği müzakerelere devam edilip edilmeyeceği ile ilgili soruya cevap veren Zaharova, "Libya konulu Rus-Türk müzakerelerinin bir sonraki turuna gelirsek, bunun ağustos veya eylülde taraflar için uygun bir tarihte Moskova'da yapılması bekleniyor" dedi. Zaharova, Lübnan'da yaşanan bombalı saldırının ardından çıkan sokak çatışmaları konusunda da açıklama yaparak ülkenin bir an önce kaostan çıkması için Lübnanlı politikacıların birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Zaharova, Belarus konusunda uzun konuştu

Mariya Zaharova, Belarus'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ardından çıkan sokak çatışmaları ile ilgili açıklamalar yaparak, "Belarus'ta devlet başkanlığı seçimlerinden sonra, bazı şehirlerin sokaklarında meydana gelen asayiş ihlalleri olayları ile ilgili aldığımız haberlerden endişe duyuyoruz. Bu bağlamda, bazı yabancı partnerler tarafından Balarus yönetimine uygulanan benzeri görülmemiş baskı dikkat çekiyor. Bağımsız bir devletin iç işlerine, toplumu bölmeye ve durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik bariz dış müdahale girişimlerini görüyoruz" dedi. Belarus ile Rusya arasındaki gerilime dair de açıklamalarda bulunan Zaharova, "Rusya, Belarus ve kardeş Belarus halkının güvenli müttefiki ve dostu olmaya devam ediyor. Aramıza nifak sokma çabalarının başarısızlığa mahkum olduğundan eminiz" şeklinde konuştu. Belarus'ta tutuklu 33 Rus paralı asker konusuna da değinen Zaharova, "İki ülkenin soruşturma komiteleri, başsavcılıkları ve diğer kurumlar arasındaki profesyonel işbirliğinin, Belarus'ta 33 Rus vatandaşın gözaltına alınmasıyla ilgili sorunun en kısa zamanda çözüme kavuşturmaya yardımcı olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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