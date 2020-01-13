Libya konulu Moskova görüşmelerinde sızan 'ateşkes taslak metni'nde neler var?
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Libya konulu Moskova görüşmelerinde sızan 'ateşkes taslak metni'nde neler var?

euronews Türkçe'ye ulaşan taslak metinde Türk askerlerinin geri çekilmesi hükmü yer almıyor.

13.01.2020 20:24 | Son Güncelleme: 13.01.2020 20:24
Libya konulu Moskova görüşmelerinde sızan 'ateşkes taslak metni'nde neler var?

'da yıllardır devam eden iç savaşı sonlandırmak üzere diplomasi trafiği hızlanırken 'da Türk ve Rus heyetlerin bir araya gelmesiyle başlayan Libya görüşmelerinde ateşkes için taslak metin oluşturuldu.


euronews Türkçe'ye ulaşan ancak resmi olarak henüz açıklanmayan taslak metindeki bazı bilgilere göre, "Libya-içi Barış Görüşmelerinde Katılımcılardan ortak Nihai Açıklama" uyarınca taraflar aşağıdaki hususlarda görüş birliğine vardı Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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