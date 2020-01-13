Libya konulu Moskova görüşmelerinde sızan 'ateşkes taslak metni'nde neler var?

13.01.2020 20:24 | Son Güncelleme: 13.01.2020 20:24

Libya'da yıllardır devam eden iç savaşı sonlandırmak üzere diplomasi trafiği hızlanırken Moskova'da Türk ve Rus heyetlerin bir araya gelmesiyle başlayan Libya görüşmelerinde ateşkes için taslak metin oluşturuldu.



euronews Türkçe'ye ulaşan ancak resmi olarak henüz açıklanmayan taslak metindeki bazı bilgilere göre, "Libya-içi Barış Görüşmelerinde Katılımcılardan ortak Nihai Açıklama" uyarınca taraflar aşağıdaki hususlarda görüş birliğine vardı Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle