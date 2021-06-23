Libya konulu İkinci Berlin Konferansı Bildirisi'nden: "24 Aralık seçimlerinin belirlendiği şekilde gerçekleşmesi için gerekli anayasal ve hukuki...
Libya konulu İkinci Berlin Konferansı Bildirisi'nden: "24 Aralık seçimlerinin belirlendiği şekilde gerçekleşmesi için gerekli anayasal ve hukuki düzenlemeler uygulanmalıdır.
Libya konulu İkinci Berlin Konferansı Bildirisi'nden: "24 Aralık seçimlerinin belirlendiği şekilde gerçekleşmesi için gerekli anayasal ve hukuki düzenlemeler uygulanmalıdır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir