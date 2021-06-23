Libya konulu İkinci Berlin Konferansı Bildirisi'nden: "24 Aralık seçimlerinin belirlendiği şekilde gerçekleşmesi için gerekli anayasal ve hukuki...
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Libya konulu İkinci Berlin Konferansı Bildirisi'nden: "24 Aralık seçimlerinin belirlendiği şekilde gerçekleşmesi için gerekli anayasal ve hukuki...

Libya konulu İkinci Berlin Konferansı Bildirisi'nden: '24 Aralık seçimlerinin belirlendiği şekilde gerçekleşmesi için gerekli anayasal ve hukuki...
Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

Libya konulu İkinci Berlin Konferansı Bildirisi'nden: "24 Aralık seçimlerinin belirlendiği şekilde gerçekleşmesi için gerekli anayasal ve hukuki düzenlemeler uygulanmalıdır.

Libya konulu İkinci Berlin Konferansı Bildirisi'nden: "24 Aralık seçimlerinin belirlendiği şekilde gerçekleşmesi için gerekli anayasal ve hukuki düzenlemeler uygulanmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

BM ve Almanya himayesinde Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası aktörlerin katılımıyla gerçekleştirilen İkinci Berlin Konferansı sona erdi.
BM ve Almanya himayesinde Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası aktörlerin katılımıyla gerçekleştirilen İkinci Berlin Konferansı sona erdi.
Libya konulu İkinci Berlin Konferansı başladı
Libya konulu İkinci Berlin Konferansı başladı
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Libya konulu İkinci Berlin Konferansı Bildirisi'nden: "24 Aralık seçimlerinin belirlendiği şekilde gerçekleşmesi için gerekli anayasal ve hukuki... - Haberler
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