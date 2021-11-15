Libya Konferansı'nda "Yaptırım" Vurgusu
Paris'teki konferansın taslak sonuç bildirgesinde, "Libya'daki seçim sürecini bozan, engelleyen ya da manipüle etmeye çalışan ya da seçim sonuçlarını kabul etmeyen kişi veya kuruluşlara BM yaptırımı getirilmesi" ifadesi yer aldı.
Paris'teki konferansın taslak sonuç bildirgesinde, " Libya'daki seçim sürecini bozan, engelleyen ya da manipüle etmeye çalışan ya da seçim sonuçlarını kabul etmeyen kişi veya kuruluşlara BM yaptırımı getirilmesi" ifadesi yer aldı
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