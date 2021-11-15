Libya Konferansı'nda "Yaptırım" Vurgusu

Paris'teki konferansın taslak sonuç bildirgesinde, " Libya'daki seçim sürecini bozan, engelleyen ya da manipüle etmeye çalışan ya da seçim sonuçlarını kabul etmeyen kişi veya kuruluşlara BM yaptırımı getirilmesi" ifadesi yer aldı

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