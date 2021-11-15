Libya Konferansı'nda "Yaptırım" Vurgusu - Haberler
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Libya Konferansı'nda "Yaptırım" Vurgusu

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Paris'teki konferansın taslak sonuç bildirgesinde, "Libya'daki seçim sürecini bozan, engelleyen ya da manipüle etmeye çalışan ya da seçim sonuçlarını kabul etmeyen kişi veya kuruluşlara BM yaptırımı getirilmesi" ifadesi yer aldı.

Paris'teki konferansın taslak sonuç bildirgesinde, " Libya'daki seçim sürecini bozan, engelleyen ya da manipüle etmeye çalışan ya da seçim sonuçlarını kabul etmeyen kişi veya kuruluşlara BM yaptırımı getirilmesi" ifadesi yer aldı

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

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