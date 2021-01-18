Libya, Irak ve Filistin'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Libya'da 1698'e, Irak'ta 12 bin 953'e ve Filistin'de 1889'a yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Libya'da 1698'e, Irak'ta 12 bin 953'e ve Filistin'de 1889'a yükseldi.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 hastası 33 kişinin hayatını kaybettiği, 781 kişide virüs tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, can kayıplarının 1698'e, vakaların 109 bin 869'a, sağlığına kavuşanların sayısının 87 bin 197'ye çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 9 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 797 kişinin enfekte olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ülkede Kovid-19'dan ölümlerin 12 bin 953'e, vakaların 609 bin 29'a, iyileşenlerin sayısının da 571 bin 198'e çıktığı belirtildi.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde toplam 8 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini, 524 kişinin enfekte olduğunu, 944 kişinin iyileştiğini bildirdi.

Açıklamada, Filistin genelinde salgında can kaybının 1889'a, vakaların 171 bin 739'a, iyileşenlerin sayısının da 157 bin 73'e yükseldiği kaydedildi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ise haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Kovid-19 aşılarının Filistin'e gelmek üzere olduğunu söyledi.

Aşıların varış tarihine ve miktarına ilişkin net bilgi vermeyen Iştiyye, 2 milyon aşı sağlamak için 10 milyon dolarlık sözleşme yaptıklarını ve birden fazla kaynaktan aşı temin edileceğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy