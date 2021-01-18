Libya, Irak ve Filistin'de Kovid-19'dan ölümler arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Libya, Irak ve Filistin'de Kovid-19'dan ölümler arttı

18.01.2021 17:45 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:48
Libya, Irak ve Filistin'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Libya'da 1698'e, Irak'ta 12 bin 953'e ve Filistin'de 1889'a yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Libya'da 1698'e, Irak'ta 12 bin 953'e ve Filistin'de 1889'a yükseldi.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 hastası 33 kişinin hayatını kaybettiği, 781 kişide virüs tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, can kayıplarının 1698'e, vakaların 109 bin 869'a, sağlığına kavuşanların sayısının 87 bin 197'ye çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 9 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 797 kişinin enfekte olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ülkede Kovid-19'dan ölümlerin 12 bin 953'e, vakaların 609 bin 29'a, iyileşenlerin sayısının da 571 bin 198'e çıktığı belirtildi.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde toplam 8 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini, 524 kişinin enfekte olduğunu, 944 kişinin iyileştiğini bildirdi.

Açıklamada, Filistin genelinde salgında can kaybının 1889'a, vakaların 171 bin 739'a, iyileşenlerin sayısının da 157 bin 73'e yükseldiği kaydedildi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ise haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Kovid-19 aşılarının Filistin'e gelmek üzere olduğunu söyledi.

Aşıların varış tarihine ve miktarına ilişkin net bilgi vermeyen Iştiyye, 2 milyon aşı sağlamak için 10 milyon dolarlık sözleşme yaptıklarını ve birden fazla kaynaktan aşı temin edileceğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Vladimir Putin Devlet Bahçeli Oğuzhan Asiltürk
Magazin Can Yaman Cem Yılmaz İrem Derici Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Erol Bulut Cüneyt Çakır Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Beşiktaş Otomobil Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Libya, Irak ve Filistin'de Kovid-19'dan ölümler arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 18:08:36. #1.15#
title