Libya ile yapılan askeri anlaşma TBMM Komisyonu'nda

14.12.2019 21:10 | Son Güncelleme: 14.12.2019 21:10

Türkiye ile Libya arasında imzalanan güvenlik ve askeri işbirliği mutabakatı TBMM Dışişleri Komisyonu'na sunuldu.

Türkiye ile Libya Ulusal mutabakat hükümeti arasında güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası TBMM Dışişleri Komisyonu'na sunuldu. Mutabakat metninde, Libya'da polis ve asker kuvvetlerinin kurulmasına ilişkin eğitim, danışmanlık, tecrübe aktarımı, planlama, malzeme desteği verilmesini ve ortak tatbikat içeriyor.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Kaynak: İHA