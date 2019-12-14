Libya ile yapılan askeri anlaşma TBMM Komisyonu'nda
Haberler » Politika » Libya ile yapılan askeri anlaşma TBMM Komisyonu'nda - Haberler

Libya ile yapılan askeri anlaşma TBMM Komisyonu'nda

Türkiye ile Libya arasında imzalanan güvenlik ve askeri işbirliği mutabakatı TBMM Dışişleri Komisyonu'na sunuldu.

14.12.2019 21:04 | Son Güncelleme: 14.12.2019 21:09
Libya ile yapılan askeri anlaşma TBMM Komisyonu'nda

ile arasında imzalanan güvenlik ve askeri işbirliği mutabakatı 'na sunuldu.


Türkiye ile Libya Ulusal mutabakat hükümeti arasında güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası TBMM Dışişleri Komisyonu'na sunuldu. Mutabakat metninde, Libya'da polis ve asker kuvvetlerinin kurulmasına ilişkin eğitim, danışmanlık, tecrübe aktarımı, planlama, malzeme desteği verilmesini ve ortak tatbikat içeriyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler