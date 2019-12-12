Libya ile Türkiye arasında imzalanan mutabakat yürürlüğe girdi
Akdeniz'de dev mutabakatı yürürlüğe sokan karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Akdeniz'de dev mutabakatı yürürlüğe sokan karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda, 27 Kasım'da İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın yürürlük tarihinin 8 Aralık 2019 olarak tespit edildiği belirtildi.
Anlaşma, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığının batı sınırlarını net bir şekilde ortaya koyuyor. Mutabakatla, iki ülkenin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunması amaçlanıyor.
(İHA)