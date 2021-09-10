Libya ile Tunus arasındaki sınırlar gelecek hafta açılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Libya ile Tunus arasındaki sınırlar gelecek hafta açılacak

Libya ile Tunus arasındaki sınırlar gelecek hafta açılacak
Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Haberler | Güncel

Tunus ile Libya, iki ülke arasındaki kara ve hava sınırlarının gelecek hafta açılması ve uçuşların yeniden başlaması konusunda anlaşmaya vardı.

Tunus ile Libya, iki ülke arasındaki kara ve hava sınırlarının gelecek hafta açılması ve uçuşların yeniden başlaması konusunda anlaşmaya vardı.

Libya'nın Tunus Büyükelçiliğinin Facebook sayfasında yer alan açıklamaya göre, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Said ve Başbakan Dibeybe görüşmede, iki ülke arasındaki sınırların açılması ve iş birliğinin geliştirilmesi konularını ele aldı.

Görüşmede Libya tarafından Dibeybe'nin yanı sıra Sağlık, İçişleri ve Kabine İşlerinden Sorumlu devlet bakanları ile Tunus tarafından Said'in yanı sıra İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı danışmanları hazır bulundu.

Libya hükümet sözcüsü Muhammed Hammude de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, görüşmede gelecek hafta kara sınırlarının açılması ve iki ülke arasındaki ortak sağlık protokolü çerçevesinde uçuşların yeniden başlaması konusunda anlaşmaya varıldığını aktardı.

Tunus ile Libya arasındaki kara sınır kapıları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) delta varyantının yayılması nedeniyle 8 Temmuz'da kapatılmıştı.

Libya hükümetinin, 17 Ağustos'ta kara ve hava sınırlarının açılacağını açıklamasına rağmen bu gerçekleşmemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti

Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 aşısı 100 milyon dozu geçti
Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 aşısı 100 milyon dozu geçti
Son dakika haber... Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 100 milyon dozu geçti.
Son dakika haber... Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 100 milyon dozu geçti.
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 200 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 200 milyonu geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Murat Kurum Tanju Özcan Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Haluk Levent Kaan Yıldırım
Spor Diego Lionel Messi Ünal Karaman Sergen Yalçın Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Libya ile Tunus arasındaki sınırlar gelecek hafta açılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 00:39:08. #1.16#

title