Libya ile Tunus arası uçuşlar yeniden başlayacak

Libya ile Tunus arasında 2 aydan uzun süredir askıya alınan uçuşların 22 Eylül'de başlayacağı duyuruldu.

Libya Havayolları Şirketi'nden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle durdurulan Tunus ile çift yönlü uçuşların 22 Eylül'den itibaren başlayacağı bildirildi.

Libya, Tunus'ta Kovid-19'un Delta varyantının görülmesi akabinde 8 Temmuz'da Tunus ile tüm hava ve kara sınırlarını kapattığını duyurmuştu.

İki ülke arasındaki kara sınır kapıları da 17 Eylül'de sağlık tedbirleri altında açılmıştı.