Libya ile Akdeniz'de iş birliği

05.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:10

Libya ile imzalanan Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası Kanun Teklifi TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi.

TBMM Dışişleri Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır Başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Türkiye ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ele alındı.

Komisyon Başkanı Volkan Bozkır, komisyonun dünkü toplantısında Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdür Vekili Çağatay Erciyes'in muhtıra ile ilgili komisyonu kapsamlı şekilde bilgilendirdiğini söyledi.

Konunun aciliyetine binaen TBMM Danışma Kurulunun dün aldığı kararla söz konusu kanun teklifinin 48 saat beklemeden komisyonda görüşülmesinin uygun bulunduğunu belirten Bozkır, "Tüm parti gruplarına ve komisyonumuzun değerli üyelerine ülkemizin çıkarları ve güvenliği için bu çok önemli konuda gösterdikleri birlik ve beraberlik için komisyonumuz adına içten teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Daha sonra Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran söz aldı.

Türkiye için son derece stratejik olan Libya ile Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına Dair Mutabakat Muhtırası konusunda komisyonu kapsamlı şekilde bilgilendirdiklerini anımsattı.

Meclisin Libya ile mutabakat muhtırasını sahiplenme iradesine müteşekkir olduklarını dile getiren Kıran, şöyle devam etti:

"Bu sahiplenme esasen bu anlaşmayı yanlış yönlü yorumlamaya tevessül eden birtakım ülkelere de en güzel mesaj. Bizim Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız var. Ülkemizin stratejik çıkarları var. Doğu Akdeniz'de tek taraflı oldubittilere hiçbir zaman müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Uluslararası hukuktan kaynaklanan gerek Uluslararası Adalet Divanı içtihatları, gerekse BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'nden kaynaklanan haklarımızın sonuna kadar takipçisi olacağız. Nitekim önce 2004 yılında, daha sonra geçtiğimiz kasım ayı itibarıyla Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarımızı kayda geçirdik. Sonrasında Libya ile ortak çıkarlarımızı ulusal mutabakat hükümetiyle birlikte istişare etmekteydik. 2009 yılından bu yana Libya ile bu yönde birtakım görüşmelerimiz olmuştu. Bu anlamda kayda geçirdiğimiz mutabakat ile uluslararası topluma önemli bir mesaj vermiş olduk."

Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdür Vekili Çağatay Erciyes ise muhtıranın önemine ilişkin dünkü sunumunu tekrarladı.

Gerçekleştirilen müzakereler sonrasında Türkiye ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi komisyonda kabul edildi.

Kaynak: AA