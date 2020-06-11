Libya İçişleri Bakanlığı, Hafter milislerinden kurtarılan Terhune'de güvenlik tedbirlerini artırıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Libya İçişleri Bakanlığı, Hafter milislerinden kurtarılan Terhune'de güvenlik tedbirlerini artırıyor

Libya İçişlerine Bakanlığına bağlı güvenlik birimleri, kısa süre önce ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune vilayetinde güvenliği ve diğer hizmetleri sağlamak için çalışmalarına hız verdi.

Libya İçişleri Bakanlığı, Hafter milislerinden kurtarılan Terhune'de güvenlik tedbirlerini artırıyor
11.06.2020 23:09 | Son Güncelleme: 11.06.2020 23:30

Libya İçişlerine Bakanlığına bağlı güvenlik birimleri, kısa süre önce ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune vilayetinde güvenliği ve diğer hizmetleri sağlamak için çalışmalarına hız verdi.

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Hafter milislerinden temizlenen Terhune vilayetini ziyaret ederek emniyet birimlerinin çalışmalarını yerinde inceledi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaretinde vatandaşlardan müsterih olmalarını isteyen Başağa, şehirde güvenlik, yakıt ve diğer temel hizmetlerin sağlanması için çalışmalarına hız verdiklerini belirtti.

Libya'da Halife Hafter'in saldırıları nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş vatandaşları Terhune'deki evlerine dönmeye davet eden Başağa, kentteki toplu mezarların tamamının inceleneceğini, cenazelerin kimliklerinin tespit edilip ailelerine teslim edileceğini aktardı.

"Kaybolanlar şimdi toplu mezarlardan çıkıyor"

AA muhabirine konuşan bir Terhune sakini, Hafter milisleri döneminde kentte yaşananları anlattı.

İsminin açıklanmasını istemeyen Terhuneli, "Kaçırılanlar gidiyordu ve bir daha ölü ya da yaşıyor haberini alamıyorduk. Kaniyat'a gittiğimizde de bunları Trablus'taki hükümete gönderdiklerini söylüyorlardı. Bu kaybolanlar şimdi toplu mezarlardan çıkıyor. Allah hakikatı sonunda ortaya çıkarıyor." diye konuştu.

Kenti terk edenler dönmeye başladı

Bu arada İçişleri Bakanı Başağa'nın açıklamalarıyla koşut olarak, Hafter'in saldırıları nedeniyle evlerini terk eden Terhunelilerin şehre dönmeye başladığı gözleniyor.

Libya hükümetine bağlı güvenlik birimleri, şehir içinde farklı noktalara kurdukları kontrol noktalarıyla geri dönenler için güvenlik tedbirlerini sıkılaştırdı.

Kentte çatışmalardan doğan zarar ve yıkımın onarılması, belediyecilik hizmetlerinin temin edilmesi için de Libya hükümetin ilgili birimleri çalışmalara başladı.

Libya ordusu, Hafter milislerinin başkent Trablus'a yönelik saldırılarında bir yıldan uzun süredir harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune vilayetini geçen hafta kurtarmıştı.

Terhune vilayetinde yasa dışı ve insan haklarına aykırı eylemlerle itham edilen Hafter yanlısı yerel milis grubu Kaniyat Birlikleri, kent içinde kendilerine rakip gördükleri veya muhalif addedikleri aşiret ve aileleri, ayrım gözetmeksizin hedef almakla suçlanmıştı.

Hafter milislerinden kurtarılmasının ardından kentteki bir hastanede aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı, bazılarında işkence izlerine rastlanan 106 ceset bulunmuştu. Aynı şekilde, şehrin çevresinde yine sivillerin yer aldığı toplu mezarlar ortaya çıkarılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu Haber
Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu
Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü Haber
Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
ABD'de onaylanan 740 milyar dolarlık 2021 savunma bütçesinde dikkat çeken Türkiye ve F-35 detayı Haber
ABD'de onaylanan 740 milyar dolarlık 2021 savunma bütçesinde dikkat çeken Türkiye ve F-35 detayı
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Haber
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi Haber
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler
Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler
Muhammed Salah'ın transferi, Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı
Muhammed Salah'ın transferi, Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı
Otobüs yüzünden meydana gelen motosiklet kazası kask kamerasına yansıdı
Otobüs yüzünden meydana gelen motosiklet kazası kask kamerasına yansıdı
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'den işlem görüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu
İstanbul'da yabancı uyruklular, yabancı uyrukluyu gasbetti: Bir kişi ağır yaralı
İstanbul'da yabancı uyruklular, yabancı uyrukluyu gasbetti: Bir kişi ağır yaralı
Züccaciyeyi eğlence mekanına çevirenlerle mahalleli arasında kavga çıktı
Züccaciyeyi eğlence mekanına çevirenlerle mahalleli arasında kavga çıktı
89 yaşındaki Gül Dede, koronavirüse meydan okuyor
89 yaşındaki Gül Dede, koronavirüse meydan okuyor
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu
Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
İletişim Başkanlığı, Yeditepe Konserleri'ne 30 milyon TL harcandığı iddialarını yalanladı
İletişim Başkanlığı, Yeditepe Konserleri'ne 30 milyon TL harcandığı iddialarını yalanladı
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Leyla Güven Fahrettin Koca Enis Berberoğlu
Magazin Müge Anlı Şener Şen Demet Evgar Rafet El Roman
Spor Can Bartu Tamer Tuna Semih Özsoy Ahmet Ağaoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su Türk Haziran Antalya
Şu an buradasınız: Libya İçişleri Bakanlığı, Hafter milislerinden kurtarılan Terhune'de güvenlik tedbirlerini artırıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 23:30:07. #1.15#
title