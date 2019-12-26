Libya İçişleri Bakanı: Türkiye'den resmi olarak asker desteği isteyebiliriz

26.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:54

Tunus ziyaretinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fathi Bashagha, başkent Trablus'ta gerilimin artması durumunda Hafter'e karşı koymak için resmi olarak Türkiye'den askeri destek isteyeceklerini belirtti.

Bashagha ayrıca, Türkiye, Tunus ve Cezayir ile işbirliği içinde halkın huzuruna, ülkenin istikrarına hizmet eden bir ittifak içinde olacaklarını açıkladı.Dün de Tunus'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye'nin Libya'ya asker gönderebileceği konusundaki açıklamaların hatırlatılması üzerine "Biz hiçbir yere bir defa bugüne kadar davetsiz misafir olmadık. Herhangi bir davet olursa tabi ki bunu değerlendiririz, adımlarımızı da buna göre atarız. Aslında şu andaki münhasır ekonomik bölgeyle ilgili atılan adım, bunun yanında özellikle de mutabakat metninin içerisinde yer alan maddelerin hepsi aslında bir adımın ön sesleridir ve bu konuyla ilgili olarak da bazı görüşmeleri yapmış bulunuyoruz" diye konuşmuştu.

Kaynak: DHA