Libya İçişleri Bakanı, İngiltere'yi kendilerine destek vermeye çağırdı
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Birleşmiş Milletler, Süleyman Soylu, İngiltere, Libya, Güncel

Libya İçişleri Bakanı, İngiltere'yi kendilerine destek vermeye çağırdı

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa, İngiltere temasları çerçevesinde İngiliz Parlamentosu'nda bir konuşma yaptı.

12.03.2020 17:48 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:48
Libya İçişleri Bakanı, İngiltere'yi kendilerine destek vermeye çağırdı

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa, İngiltere temasları çerçevesinde İngiliz Parlamentosu'nda bir konuşma yaptı.

Trablus merkezli LPC internet haber sitesine göre, Başağa konuşmasında İngiltere'yi Libya krizinin çözümü ve teröristlerle mücadelede UMH'ye destek vermeye çağırdı.

Sirte kentinin DEAŞ militanlarından temizlenmesi konusunda İngiltere'nin UMH'ye verdiği destekten övgüyle bahseden İçişleri Bakanı Başağa, "Libya'da şu anda verilen mücadele, insan hakları ve yasalara saygılı demokratik bir sivil devlet kurulabilmesi içindir." ifadelerini kullandı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, hafta başında Fransa ve Almanya'da temaslarda bulunurken, UMH Başbakanı Fayiz es-Serrac Güney Afrika'ya resmi bir ziyaret düzenlemişti.

Kaynak: AA

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