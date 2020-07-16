Libya İçişleri Bakanı: "Diplomatik misyonlar artık Trablus'ta faaliyete başlayabilir"
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Libya İçişleri Bakanı: "Diplomatik misyonlar artık Trablus'ta faaliyete başlayabilir"

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, yabancı devlet misyonlarının, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden temizlenen başkent Trablus'ta yeniden güven içinde çalışmaya başlayabileceklerini belirtti.

Libya İçişleri Bakanı:
16.07.2020 04:49 | Son Güncelleme: 16.07.2020 05:34

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, yabancı devlet misyonlarının, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden temizlenen başkent Trablus'ta yeniden güven içinde çalışmaya başlayabileceklerini belirtti.

Twitter hesabından açıklama yapan Başağa, Diplomatik Misyonları Koruma Genel İdaresi'nin misyon binaları ile çalışanlarının güvenliğini sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Başağa, Trablus'ta hayatın yavaş yavaş normale dönmesiyle artık diplomatik misyonların güven içinde çalışmalarına başlayabileceğini kaydetti.

Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı Barış Fırtınası Operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 4 Haziran'da da Kasr Bin Gaşir'de kontrolü sağlamıştı.

Kaynak: AA

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