Libya İçişleri Bakanı Başağa, uğradığı suikast girişiminin "planlı bir eylem" olduğunu söyledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Libya İçişleri Bakanı Başağa, uğradığı suikast girişiminin "planlı bir eylem" olduğunu söyledi

22.02.2021 20:31 | Son Güncelleme: 22.02.2021 20:31
Libya İçişleri Bakanı Başağa, uğradığı suikast girişiminin

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, kendisine yönelik dünkü suikast girişimine ilişkin "Saldırı kesinlikle tesadüf değil, planlı bir eylemdi.

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, kendisine yönelik dünkü suikast girişimine ilişkin "Saldırı kesinlikle tesadüf değil, planlı bir eylemdi." dedi.

Başağa, dün Trablus'un batısındaki Canzur bölgesinde ikamet ettiği konutuna giderken konvoyuna düzenlenen saldırıya ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Canzur'a vardıklarında zırhlı bir pikabın ateş açarak konvoydaki araçları taciz etmeye başladığını belirten Başağa, "Saldırı kesinlikle tesadüf değil, planlı bir eylemdi." ifadelerini kullandı.

Başağa, özel korumasının, söz konusu aracı konvoydan uzaklaştırmaya çalışmasıyla kovalamaca başladığını, sonunda pikabın devrildiğini, özel korumasının da yaralandığını aktardı.

İçişleri Bakanı Başağa, saldırganlardan birinin öldüğünü, diğer 2'sinin yakalandığını kaydederken, daha fazla ayrıntı vermedi.

Libya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Başağa'nın 21 Şubat'ta yerel saatle 15.00 (TSİ 16.00) civarında Trablus'un batısındaki Canzur bölgesinde ikamet ettiği konutuna giderken, seyir halindeki konvoyuna ağır silahlı bir pikaptan makineli silahlarla ateş açıldığı bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Kadir Topbaş Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Prens Harry Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Fatih Terim Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Pkk Cuma Antalya Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Libya İçişleri Bakanı Başağa, uğradığı suikast girişiminin "planlı bir eylem" olduğunu söyledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 20:34:23. #1.14#
title