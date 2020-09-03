Libya İçişleri Bakanı Başağa, görevine dönüyor
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Libya İçişleri Bakanı Başağa, görevine dönüyor

Libya'da görevden uzaklaştırılan İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın, hakkında açılan soruşturmanın tamamlanmasının ardından tekrar görevine döneceği bildirildi.

Libya İçişleri Bakanı Başağa, görevine dönüyor
03.09.2020 21:56 | Son Güncelleme: 03.09.2020 22:01

Libya'da görevden uzaklaştırılan İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın, hakkında açılan soruşturmanın tamamlanmasının ardından tekrar görevine döneceği bildirildi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın hakkındaki soruşturmanın tamamlandığı ve 'tedbir amaçlı' uzaklaştırıldığı görevine tekrar geri dönmesi kararının verildiği belirtildi. Açıklamada soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.

NELER OLMUŞTU?

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi UMH'nin İçişleri Bakanı Fethi Başağa, 28 Ağustos'ta 'tedbir amaçlı' görevden uzaklaştırılmış ve hakkında Başkanlık Konseyi kapsamında idari soruşturma açılacağı açıklanmıştı.


Kaynak: DHA

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