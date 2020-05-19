Libya hükümetinin Vatiyye Üssü'nü Hafter milislerinden geri alması dünya basınında
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Libya hükümetinin Vatiyye Üssü'nü Hafter milislerinden geri alması dünya basınında

Libya hükümetinin, stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nü ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden geri alması dünya basınında geniş yankı buldu.

Libya hükümetinin Vatiyye Üssü'nü Hafter milislerinden geri alması dünya basınında
19.05.2020 09:58 | Son Güncelleme: 19.05.2020 09:58

Libya hükümetinin, stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nü ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden geri alması dünya basınında geniş yankı buldu.

Libya ordusu, pazartesi sabahı gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter milislerinin işgalindeki Vatiyye Askeri Üssü'nde kontrolü tamamen sağladıklarını ve üssün milislerden arındırıldığını duyurdu. Uluslararası medya bu gelişmeyi geniş şekilde okuyucularına duyurdu.

İngiltere basınından The Guardian gazetesinin "BM destekli Libya güçleri kilit önemdeki üssü isyancı generalden aldı" başlıklı haberinde, "Trablus'un güneyindeki Vatiyye hava üssünün kaybı, isyancı general Halife Hafter'e büyük darbe indirdi." ifadesi kullanıldı.

Financial Times da konuyla ilgili haberinde "Stratejik hava üssünün düşüşü, mürtet Libyalı generale darbe" başlığını kullandı. Gazete bu gelişmenin "Hafter'in iktidarı ele geçirme mücadelesinde gerileme anlamına geldiğini" vurguladı.

The Independent'da Borzou Daragahi imzasıyla yayımlanan değerlendirmede "'Her anlamda oyun değiştirici: Libya'nın savaş ağası Halife Hafter kilit önemdeki üssü Türkiye'yle ittifak halindeki güçlere kaybetti" yorumu yapıldı. Daragahi yazısında Türkiye'nin "BM tarafından tanınmış hükümete sadık güçleri" desteklediğinin altını çizdi.

Telegraph gazetesinin haberinde "Trablus hükümetinin stratejik hava üssünü ele geçirmesi, Libya'da Halife Hafter'i geriletti" başlığı kullanılırken, Vatiyye üssünün düşmesinin Hafter'in Trablus'u kontrol etmek için 13 aylık mücadelesinde dönüm noktası olabileceği belirtildi.

Middle East Eye internet sitesinin haberinde, Libya hükümeti güçlerinin Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini ele geçirdiği vurgulandı.

Ayrıca haberde, Türkiye'nin Libya hükümetine sağladığı bir silahlı insansız hava aracının Pantsir savunma sistemini yoldayken hedef aldığı görüntülere de dikkat çekilirken, Libya hükümeti güçlerinin 2 gün içinde 3'üncü kez Pantsir savunma sistemini vurdukları açıklamasına yer verildi. Haberde, Libya hükümetine Türkiye'nin desteğinin Hafter güçlerini zor durumda bıraktığı da kaydedildi.

United Press International'ın haberinde, Libya hükümetinin "hayati önemdeki hava üssünü" ele geçirdiği ve "Hafter milislerini uzaklaştırmaya devam ettikleri" ifadeleri kullanıldı.

BNN Bloomberg'in haberinde, Hafter'in Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Rus paralı askerleri tarafından desteklendiği belirtilirken, Halife Hafter'in geçen haftalarda ağır kayıplar verdiği hatırlatıldı. Haberde, Libya hükümetinin Türkiye'den aldığı desteğin çatışmanın gidişatını değiştirdiği kaydedildi.

Washington Post, haberinde, üsteki kaybı "Hafter için ağır bir darbe" şeklinde tanımlarken, "Libya hükümeti için büyük bir moral olduğunu" okuyucularına aktardı. Türkiye'nin bölgedeki artan varlığı nedeniyle "Hafter'in bu sene içerisinde ağır darbeler aldığının" altını çizen gazete, Libya hükümetinin Vatiyye Askeri Üssü'nde ele geçirdiği Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemine de değindi.

Rus Kommersant gazetesi, Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Vatiyye Askeri Üssü'nde hükümetin kontrolü sağlanmasını, "Halife Hafter, hava üssünü ve Pantsirleri kaybetti" başlığıyla haberleştirdi. Haberde, "Ele geçirilen ganimetlerin arasında Pantsir hava savunma sisteminin bulunduğu" hatırlatıldı.

Rus TASS haber ajansı ve RİA haber ajansı da Libya hükümetinin Vatiyye Askeri Üssü üzerinde kontrolü sağladığını yazdı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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