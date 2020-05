Libya hükümetinin Vatiyye Üssü'nü geri alması dünya basınında Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Vatiyye Askeri Üssü'nde kontrolü tamamen sağladıklarını ve üssün milislerden arındırıldığını duyurmasının ardından uluslararası medya habere geniş yer verdi.

Libya ordusu, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in milislerinin işgalindeki Vatiyye Askeri Üssü'nde kontrolü tamamen sağladıklarını ve üssün milislerden arındırıldığını duyurmasının ardından uluslararası medya söz konusu olaya geniş yer verdi. İngiliz basınından The Guardian gazetesi, "BM destekli Libya güçleri kilit önemdeki üssü isyancı generalden aldı" başlıklı haberinde, "Trablus'un güneyindeki Vatiyye hava üssünün kaybı, isyancı general Halife Hafter'e büyük darbe indirdi" ifadesi kullanırken; Financial Times, The Independent ve Telegraph'ında içinde bulunduğu pek çok medya kuruluşu olaya yer verdi.

TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ HAFTER'İ ZOR DURUMDA BIRAKTI

Middle East Eye internet sitesinin haberinde, Libya hükümeti güçlerinin Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini ele geçirdiği vurgulandı. Ayrıca haberde, Türkiye'nin Libya hükümetine sağladığı bir silahlı insansız hava aracının Pantsir savunma sistemini yoldayken hedef aldığı görüntülere de dikkat çekilirken, Libya hükümeti güçlerinin 2 gün içinde 3'üncü kez Pantsir savunma sistemini vurdukları açıklamasına yer verildi. Haberde, Libya hükümetine Türkiye'nin desteğinin Hafter güçlerini zor durumda bıraktığı da kaydedildi.

TÜRKİYE'NİN BÖLGEDEKİ VARLIĞI ARTIYOR

Amerikan medyasından Washington Post'un haberine göre, üsteki kaybı "Hafter için ağır bir darbe" şeklinde tanımlarken, "Libya hükümeti için büyük bir moral olduğunu" okuyucularına aktardı. Türkiye'nin bölgedeki artan varlığı nedeniyle "Hafter'in bu sene içerisinde ağır darbeler aldığının" altını çizen gazete, Libya hükümetinin Vatiyye Askeri Üssü'nde ele geçirdiği Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemine de değindi

