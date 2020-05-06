Libya hükümetinin stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nü geri almak istemesinin sebepleri
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Libya hükümetinin stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nü geri almak istemesinin sebepleri

Libya hükümetinin stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nü geri almak istemesinin sebepleri
06.05.2020 14:20 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:20

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'in milislerinin bulunduğu stratejik Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne yönelik operasyonuna ara verdi fakat bu üssün milislerden geri alınması hükümetin ülkenin batısında askeri başarılarını kesinleştirmesi...

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'in milislerinin bulunduğu stratejik Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne yönelik operasyonuna ara verdi fakat bu üssün milislerden geri alınması hükümetin ülkenin batısında askeri başarılarını kesinleştirmesi için kritik önem taşıyor.

Libya ordusu, Hafter milislerine karşı son dönemde üst üste askeri başarılar elde ederken geçen ay başkentin batısında üç bin kilometrekarelik sahil şeridi boyunca uzanan alanı milislerden temizledi. Ülkenin batısında başkent Trablus'a saldıran Hafter milislerinin elindeki son askeri hava üssü olarak Vatiyye kaldı.

Vatiyye Üssü'ndeki Hafter milisleri, Libya ordusu tarafından kuşatılmış ve hava unsurlarından yoksun biçimde kanatları kırılmış durumda. Ancak, Libya hükümetinin, askeri ilerleyişini bir adım ileriye taşıması için 50 kilometrekare alana yayılan başkentin 140 kilometre güneybatısındaki bu üssü ele geçirmesi kritik önem taşıyor.

Hükümetin Vatiyye'yi geri alması ne anlama geliyor?

Darbeci Hafter'e bağlı milislerin bir yıl önce başkenti ele geçirmek amacıyla başlattığı saldırıda batıdaki son askeri hava üssünü yitirmesi sembolik bir anlam taşıyor.

Hafter milislerinin, ülkenin batısındaki sahil boyunca uzanan kentleri tehdit edecek biçimde burada toplanmalarının bitirilmesi, başkente ve diğer sahil kentlerine hava saldırıları düzenlemelerinin engellenmesi, güney ve güneydoğudan gelecek saldırıların burada durdurulması gibi avantajlar hükümet için üssün geri alınmasıyla mümkün.

Hafter'i destekleyen ülkelerin bu hava üssüne ikmal göndererek ülkenin batısındaki mevcut tabloyu değiştirme girişimi de bu şekilde önlenebilir.

Libya ordusu, bu üssü milislerden temizledikten sonra başkentin "sırtındaki hançer" şeklinde tanımlanan Hafter milislerinin harekat ve ikmal noktası olarak kullandığı Terhune kentini geri almaya yönelik operasyonlarına yoğunlaşabilir.

Böylelikle Cebel el-Garbi bölgesindeki Hafter milisleri de kuşatılmış olacak.

Vatiyye Üssü'nün zayıf noktaları neler?

Libya Ordusu, 25 Mart'ta Barış Fırtınası Operasyonu'nu başlattığı dönemde kısa bir süre için üsse girmeyi başardı.

Vatiyye Hava Üssü'nde şu anda herhangi bir hava savunma sistemi bulunmuyor. Bu nedenle Libya ordusu hava unsurları, dün gün boyunca üsse onlarca hava harekatı düzenledi ve bu da üssün savunma kapasitesini daha da düşürdü.

Libya ordusu, Barış Fırtınası harekatı sırasında üsse düzenlediği operasyonda Hafter milislerine ait 3 Rus yapımı Su-22 savaş uçağını etkisiz hale getirdi. Ayrıca, üssü kulanan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir silahlı insansız hava aracı (SİHA) da başkentin batısındaki El-Uceylat kentinde düşürüldü. Bu nedenle üste herhangi bir hava unsuru bulunmuyor.

Libya Ordusu Batı Operasyon Dairesi Komutanı Usame el-Cuveyli, halihazırda üssü elinde bulunduran Zintan kenti Askeri Konseyine bir dönem liderlik ettiği için üssün giriş, çıkışlarını ve genel planını çok iyi biliyor.

Libya ordusunun, üste bulunan esir aldığı milislerden de üsteki savunmaya ilişkin bilgi aldığı ifade ediliyor.

Son dönemde, gerek hava saldırılarının getirdiği baskı gerekse ikmal hatlarının kesilmesiyle çok sayıda milisin konvoy halinde "kanatları kırık" bir şekilde üsten ayrıldığına ilişkin haberler yerel basında yer aldı.

Hükümet, Vatiyye Üssü'nün kurtarılmasıyla ne elde edebilir?

Libya ordusu, 50 kilometrekare alana kurulu ve çölün ortasında tehlikeden uzak bu geniş stratejik askeri üssü elde etmesiyle, ülkenin batısında hava unsurları için Hafter milislerinin kara saldırı menzilinin dışında bir askeri hava üssü elde etmiş olacak.

Hükümet bu sayede Vatiyye üzerinden, Terhune kenti ve Cebel el-Garbi bölgesindeki Hafter milislerine yönelik hava harekatları yapabilir. Ülkenin batısındaki Hafter milislerine, başkentin 180 kilometre güneydoğusundaki Beni Velid bölgesinden ulaşan yardım ikmal hatları bu üsten havalanacak uçaklarla etkisiz hale getirilebilir.

Vatiyye Üssü, her ne kadar ülkenin güneyindeki Fizan bölgesine uzakta da kalsa Libya ordusu hava kuvvetleri, havada yakıt ikmali yaparak Fizan'ı milislerden arındırma operasyonlarında bu üssü kullanabilir.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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