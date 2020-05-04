"Libya hükümetine desteği devam ettirerek bölgeyi yeniden barış beldesi haline getirmeye kararlıyız"
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"Libya hükümetine desteği devam ettirerek bölgeyi yeniden barış beldesi haline getirmeye kararlıyız"

04.05.2020 22:35 | Son Güncelleme: 04.05.2020 22:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütünün ve rejimi onların hamiliğine soyunanlar kontrol edemeyecekse biz kendi gücümüzle yola getirmesini biliriz. Gelişmelerin seyrine göre önümüzdeki dönemde bu çerçevede yeni adımlar atabiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütünün ve rejimi onların hamiliğine soyunanlar kontrol edemeyecekse biz kendi gücümüzle yola getirmesini biliriz. Gelişmelerin seyrine göre önümüzdeki dönemde bu çerçevede yeni adımlar atabiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

"Terör örgütünün ve rejimi onların hamiliğine soyunanlar kontrol edemeyecekse biz kendi gücümüzle yola getirmesini biliriz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak bir yandan salgınla ve salgının yol açtığı sıkıntılarla mücadele ederken diğer yandan da ülkemizin birliğiyle ilgili konuları yakından takip ediyoruz. Terör örgütü salgınla mücadeleye yoğunlaşması sınırlarımız içinde hemde sınırlarımız ötesinde saldırılarını artırmak için fırsata çevirmeye çalışıyor. Sadece bu tavır bile terör örgütünün ne kadar insanlık uzak bir yapı olduğunu göstermeye yeterlidir. Ülkemiz içinde sayıları çok azalmış olmakla birlikte hala varlıklarını sürdüren kılıç artığı teröristlerin eylem arayışlarına izin vermiyoruz. Güvenlik güçlerimiz yılın 365 günü, günün 24 saati kesintisiz bir şekilde teröristleri takip ediyor, bulduğunda tepelerine biniyor. Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'de geniş bir alanda faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarının her adımını yakından izliyoruz. Güvenlik güçlerimiz sınır ötesinde operasyonları kesintisiz sürdürüyor. Suriye'de güvenli hale getirdiğimiz bölgelere sürekli sızmaya çalışan terör örgütü mensuplarına göz açtırmıyor. Bölgede etki sahibi ülkeleri sürekli anlaşmalara riayet etmeye, terör örgütünü belirlenen sınırların dışında tutmaya, rejimin saldırılarını engellemeye davet ediyoruz. Maalesef bu konuda hiçbir ülkenin sözünü tam manasıyla yerine getiremediğini görüyoruz. Güvenli bölgelerimizin sürekli taciz edilmesine, saldırıların ve tacizlerin anlaşmalara rağmen artarak sürmesine daha fazla sabretmeyeceğiz. Şayet terör örgütünün ve rejimi onların hamiliğine soyunanlar kontrol edemeyecekse biz kendi gücümüzle yola getirmesini biliriz. Gelişmelerin seyrine göre önümüzdeki dönemde bu çerçevede yeni adımlar atabiliriz" dedi.

"Libya hükümetine desteği devam ettirerek bölgeyi yeniden barış beldesi haline getirmeye kararlıyız"

"Libya'da ise ülkenin meşru yönetimine verdiğimiz destek sayesinde darbeci Hafter gerileme sürecine girmiştir" diyerek konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Attığı her adımla işgali altında tuttuğu topraklardaki halkı da karşısına alan Hafteri kurtarmaya kendisine sınırsız destek ve silah sağlayan ülkelerin çabaları da yetmeyecektir. İnşallah yakında Libya'dan yeni müjdeli haberler alacağız. Libya'nın güvenliği, Libya halkının huzuru ve refahı tüm Kuzey Afrika ve Akdeniz'inde istikrarının anahtarıdır. Bu anlayışla meşru Libya hükümetine, yönetimine verdiğimiz desteği devam ettirerek bölgeyi yeniden barış beldesi haline getirmeye kararlıyız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hububat ve bakliyat alım fiyatlarını açıkladı

Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalara çiftçilere müjde vererek bitiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaklaşık 20 gün sonra başlayacak hasat dönemi öncesinde çiftçilerimize vereceğimiz bir müjde ile sözlerimi tamamlamak istiyorum. Toprak Mahsulleri Ofisimizin sert ekmeklik buğday alım fiyatını ton başına bin 350 liradan, bin 650 liraya yükseltiyoruz. Arpa alım fiyatını ise ton başına bin 100 liradan bin 275 liraya çıkartıyoruz. Ayrıca çiftçilerimize hububatta ton başına 230 lira prim ve destek ödemesi yapıyoruz. Ton başına bakliyat alım fiyatlarını kırmızı mercimekte 3 bin 500 lira, yeşil mercimekte 3 bin 200 lira, nohutta 3 bin 350 lira olarak belirledik. Bakliyattaki prim ve destek ödemesi de ton başına 800 liradır. Yeni dönem hububat ve bakliyat alım fiyatlarının üreticimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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