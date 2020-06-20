Libya hükümetinden Mısır'ın askeri müdahale tehdidine sert tepki
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Libya hükümetinden Mısır'ın askeri müdahale tehdidine sert tepki

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin Libya'ya yönelik askeri müdahale tehdidinde bulunan açıklamalarını kınayarak "Bu, Libya'nın egemenliğine tecavüz ve içişlerine apaçık müdahaledir.

Libya hükümetinden Mısır'ın askeri müdahale tehdidine sert tepki
20.06.2020 22:59 | Son Güncelleme: 20.06.2020 23:02

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin Libya'ya yönelik askeri müdahale tehdidinde bulunan açıklamalarını kınayarak "Bu, Libya'nın egemenliğine tecavüz ve içişlerine apaçık müdahaledir." dedi.

El-Ehrar televizyonuna göre, Mişri, "Sisi'nin yaptığı açıklamalar kabul edilemezdir. Bu, Libya'nın egemenliğine tecavüz ve içişlerine apaçık bir müdahaledir." ifadelerini kullandı.

Libya hükümeti Başkanlık Konseyi Üyesi ve Eğitim Bakanı Muhammed Ammari Zayid, basına yaptığı açıklamada, Libya hükümetinin Sisi'nin açıklamalarını reddettiğini bildirdi. Söz konusu açıklamaların Libya'ya yönelik savaşın ve Kahire'nin Libya'nın içişlerine müdahalesinin bir devamı olduğunu aktaran Zayid, Sisi'nin bu beyanının Libya ulusal güvenliği ve Kuzey Afrika'nın güvenliğine tehdit oluşturduğunu, uluslararası teamüller ve anlaşmaları ihlal ettiğini kaydetti.

Sisi'nin Sirte ve Cufra vilayetinin kendileri için kırmızı çizgi olduğu yönündeki açıklamasına değinen Zayid, şunları söyledi:

"Libya sınırları içinde bir kırmızı çizgi yoktur. Hükümet, Libya halkını ve coğrafyasını bölme çabasını reddeder, kimsenin mandasını da kabul etmez. Libya hükümeti, ülkenin tamamında devlet egemenliğini tesis etme ve meşru otoriteye isyanı sonlandırma hakkına sahiptir. Libya, hükümetiyle egemen bir ülkedir. Hiçbir yabancı taraf, Libya'nın halkı, kaynakları, ehliyeti üzerinde hak iddia edemez, birlik ve bağımsızlığını baltalayamaz." ifadelerini kullandı.

Sisi'den Libya'ya müdahale tehdidi

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, bugün ülkenin batısında Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti.

"Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir. Libya'yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız." ifadelerini kullanan Sisi, askerlere, "Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun." demişti.

Libya hükümeti daha önce defalarca, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e askeri destek verdiklerini belirttiği Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Rusya'yı kınamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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