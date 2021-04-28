Libya hükümeti, ülkenin yeniden imarı için fon kurulacağını açıkladı

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede son yıllarda yaşanan savaştan etkilenen şehirlerin yeniden inşası için fon oluşturacaklarını açıkladı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede son yıllarda yaşanan savaştan etkilenen şehirlerin yeniden inşası için fon oluşturacaklarını açıkladı.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Dibeybe, başkent Trablus'ta üçüncü olağan kabine toplantısını gerçekleştirdi.

Libya Başbakanı, burada yaptığı açıklamada, "Hükümetimiz, Bingazi (doğu), Trablusgarp ve Sirte (güney) gibi savaştan etkilenen şehirler için yeniden inşa fonlarının kurulmasını onaylayacak." dedi.

Dibeybe, söz konusu fonun rakamsal değerine ilişkin ayrıntı vermedi.

Ülkede bölünmüş durumdaki devlet kurumlarının çoğunun tamamlandığını dile getiren Dibeybe, "Yalnızca askeri kurumların birleştirilmesinin kaldığını, onun da hızlı bir şekilde ve seçimlerden önce tamamlanması gerektiğini" kaydetti.

İç savaş nedeniyle yerinden edilenler sorununa da değinen Dibeybe, "İstisnasız tüm şehirlerde yerinden edilmiş kişilerin evlerine dönmelerinin önemli olduğunu ve böylece yeniden yapılanma ve kalkınmada yol alınabileceğini" vurguladı.

Libya'nın pek çok kentinde, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter saldırıları sonucu ve öncesinde terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen yerlerde büyük yıkım oluştu.

Libya Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Muhammed al-Raeed, nisan başında AA muhabirine verdiği demeçte, yeniden yapılanma projelerin değerini yaklaşık 50 milyar dolar olarak tahmin ettiklerini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir