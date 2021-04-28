Libya hükümeti, ülkenin yeniden imarı için fon kurulacağını açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Libya hükümeti, ülkenin yeniden imarı için fon kurulacağını açıkladı

Libya hükümeti, ülkenin yeniden imarı için fon kurulacağını açıkladı
Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede son yıllarda yaşanan savaştan etkilenen şehirlerin yeniden inşası için fon oluşturacaklarını açıkladı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede son yıllarda yaşanan savaştan etkilenen şehirlerin yeniden inşası için fon oluşturacaklarını açıkladı.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Dibeybe, başkent Trablus'ta üçüncü olağan kabine toplantısını gerçekleştirdi.

Libya Başbakanı, burada yaptığı açıklamada, "Hükümetimiz, Bingazi (doğu), Trablusgarp ve Sirte (güney) gibi savaştan etkilenen şehirler için yeniden inşa fonlarının kurulmasını onaylayacak." dedi.

Dibeybe, söz konusu fonun rakamsal değerine ilişkin ayrıntı vermedi.

Ülkede bölünmüş durumdaki devlet kurumlarının çoğunun tamamlandığını dile getiren Dibeybe, "Yalnızca askeri kurumların birleştirilmesinin kaldığını, onun da hızlı bir şekilde ve seçimlerden önce tamamlanması gerektiğini" kaydetti.

İç savaş nedeniyle yerinden edilenler sorununa da değinen Dibeybe, "İstisnasız tüm şehirlerde yerinden edilmiş kişilerin evlerine dönmelerinin önemli olduğunu ve böylece yeniden yapılanma ve kalkınmada yol alınabileceğini" vurguladı.

Libya'nın pek çok kentinde, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter saldırıları sonucu ve öncesinde terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen yerlerde büyük yıkım oluştu.

Libya Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Muhammed al-Raeed, nisan başında AA muhabirine verdiği demeçte, yeniden yapılanma projelerin değerini yaklaşık 50 milyar dolar olarak tahmin ettiklerini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Diego Fırat Aydınus Abdullah Avcı Aykut Kocaman Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Libya hükümeti, ülkenin yeniden imarı için fon kurulacağını açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 18:36:20. #1.14#

title